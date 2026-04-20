Esses sobrenomes podem abrir portas na Europa e garantir o direito de morar fora do Brasil

Em muitos casos, um simples sobrenome pode acender o alerta para uma história familiar maior do que se imaginava

Layne Brito - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Muita gente olha para o próprio sobrenome apenas como parte da identidade. Mas, em alguns casos, ele pode ser o primeiro sinal de uma ligação antiga com famílias da Itália, de Portugal ou da Espanha, e isso pode servir como ponto de partida para uma investigação sobre cidadania europeia.

O detalhe mais importante é que o sobrenome, sozinho, não garante o direito de morar fora do Brasil.

Ele funciona mais como uma pista inicial. O reconhecimento depende de regras legais e, principalmente, da comprovação documental da linha familiar, com certidões de nascimento, casamento, naturalização e outros registros que provem a descendência.

Confira alguns sobrenomes que costumam chamar atenção nesse tipo de busca:

Sobrenomes italianos: Rossi, Bianchi, Ferrari, Ricci, Romano, Esposito e Conti.

Rossi, Bianchi, Ferrari, Ricci, Romano, Esposito e Conti. Sobrenomes portugueses: Silva, Pereira, Costa, Fernandes, Rodrigues e Martins.

Silva, Pereira, Costa, Fernandes, Rodrigues e Martins. Sobrenomes espanhóis: García, Fernández, Rodríguez, González, López e Martínez.

Sozinhos, esses sobrenomes não provam nada, mas podem indicar um passado familiar que vale ser investigado com mais cuidado.

Na prática, os caminhos mais buscados passam por descendência, casamento ou residência legal.

Dependendo do país, o reconhecimento pode acontecer em situações como ser filho ou neto de europeu, ter vínculo formal com cidadão estrangeiro ou cumprir exigências de tempo de moradia no exterior.

Por isso, quem tem um desses sobrenomes pode, sim, ter motivo para pesquisar a própria árvore genealógica.

O nome de família pode abrir a porta da curiosidade, mas quem realmente abre a porta da Europa são os documentos certos, a linha de descendência comprovada e o enquadramento legal no país de origem dos antepassados.

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