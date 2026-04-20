Não é veneno, nem água fervente: 4 formas eficazes de acabar com formigas em casa e no jardim de forma rápida e prática

Soluções simples e acessíveis podem ajudar a controlar a infestação sem recorrer a métodos agressivos ou perigosos

Layne Brito - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quando as formigas começam a aparecer pela cozinha, pelo quintal ou entre as plantas, a primeira reação costuma ser recorrer a soluções mais agressivas.

No entanto, existem formas mais simples, seguras e práticas de lidar com o problema sem precisar usar venenos fortes ou métodos extremos.

Com alguns ajustes e ingredientes comuns, é possível reduzir a infestação e evitar que ela volte.

Antes de qualquer solução, é importante entender que as formigas sempre procuram alimento e abrigo. Restos de comida, migalhas e umidade facilitam a presença desses insetos.

Por isso, manter a limpeza e observar por onde elas entram já faz parte da estratégia.

Veja agora 4 formas eficazes de acabar com formigas:

1. Vinagre com água para eliminar o rastro

Misturar partes iguais de vinagre e água e aplicar nos locais onde as formigas passam ajuda a eliminar o rastro que elas deixam, dificultando que outras retornem ao mesmo caminho.

2. Cravo-da-índia e canela como repelentes naturais

Esses ingredientes têm cheiro forte e funcionam como uma barreira natural. Colocar em cantos, armários, portas e janelas ajuda a afastar as formigas.

3. Limão e frutas cítricas para afastar os insetos

O cheiro ácido incomoda as formigas e ajuda a interromper a circulação delas. Pode-se usar o suco ou até as cascas nas áreas afetadas.

4. Bicarbonato com açúcar para agir na origem

A mistura atrai as formigas pelo açúcar, enquanto o bicarbonato ajuda a combater o problema diretamente, reduzindo a infestação com o tempo.

No jardim, essas soluções podem ser combinadas com cuidados simples, como retirar folhas secas, evitar acúmulo de resíduos e manter o ambiente limpo.

Isso reduz bastante a presença desses insetos.

No fim, controlar formigas não exige força, mas estratégia.

Com ingredientes acessíveis e mudanças simples na rotina, é possível manter a casa e o jardim protegidos de forma prática e sem complicação.

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