Anvisa bate o martelo e aprova remédio dos ricos para emagrecimento no Brasil; medicamento já está nas farmácias

Uso era restrito a pacientes com diabetes, mas liberação agora permite aplicação em casos de obesidade com comorbidades

Isabella Valverde - 09 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento Mounjaro (tirzepatida) para o tratamento da obesidade.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (09).

O remédio, que já era autorizado no Brasil desde maio para tratar diabetes tipo 2, agora poderá ser usado também por pacientes com obesidade associada a pelo menos uma comorbidade, como hipertensão, dislipidemia ou apneia do sono.

Conhecido como “Ozempic dos ricos” por conta do alto custo e do uso entre celebridades internacionais, o Mounjaro possui aplicação semanal por meio de canetas injetáveis. As dosagens disponíveis são de 2,5 mg e 5 mg.

A tirzepatida, princípio ativo do medicamento, atua em dois hormônios relacionados à regulação do apetite e da glicose.

É o primeiro do tipo aprovado no mundo com esse mecanismo duplo.

Quanto custa o Mounjaro

De acordo com a fabricante Eli Lilly, os preços variam conforme a dose e se o paciente está cadastrado no programa oficial de descontos:

Caixa com 4 canetas de 2,5 mg

– R$ 1.406,75 (programa da Lilly – e-commerce)

– R$ 1.506,76 (programa da Lilly – loja física)

– R$ 1.907,29 (fora do programa)

Caixa com 4 canetas de 5 mg

– R$ 1.759,64 (programa da Lilly – e-commerce)

– R$ 1.859,65 (programa da Lilly – loja física)

– R$ 2.384,34 (fora do programa)

Apesar do custo elevado, a expectativa é que o uso ampliado para obesidade estimule concorrência no mercado e reduza gradualmente os preços.

