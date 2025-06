É por isso que muitas donas de casa estão colocando uma rolha na gaveta de talheres

Muitas vezes descartada após abrir uma garrafa de vinho, a rolha pode ser uma grande aliada do dia a dia

Ruan Monyel - 09 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Meu sítio em casa)

Você já pensou que uma simples rolha de cortiça, muitas vezes descartada após abrir uma garrafa de vinho, pode se transformar em um item extremamente útil?

O que parece apenas um resíduo pode, na verdade, ajudar a organizar melhor os talheres, proteger suas facas e ainda colaborar com a conservação.

Cada vez mais donas de casa têm adotado esse pequeno truque doméstico e colhido bons resultados com uma solução que une praticidade e sustentabilidade.

A principal razão para colocar uma rolha na gaveta de talheres está ligada à proteção das facas e outros utensílios domésticos.

Quando armazenadas soltas, as lâminas podem se desgastar com o atrito, além de representarem um risco de corte no manuseio.

A rolha de cortiça oferece uma alternativa simples: basta fazer um corte longitudinal na rolha e encaixar a ponta da faca dentro.

Com isso, a lâmina fica protegida e o contato com outros utensílios é evitado, garantindo maior durabilidade para o fio da faca, proteção direta para os móveis e mais segurança no dia a dia.

Mas o uso da rolha não se limita às facas, afinal, ela também pode funcionar como um amortecedor para portas de armários ou gavetas.

Para isso, é só cortar a rolha e colar nos cantos onde a batida acontece, proporcionando mais silêncio e evitando danos aos móveis.

Esse tipo de reaproveitamento doméstico é um ótimo exemplo de como soluções simples podem fazer a diferença na rotina e ainda contribuir com o meio ambiente.

Portanto, quando abrir um vinho, pense duas vezes antes de jogar a rolha fora, afinal, ela é uma grande aliada na organização do lar.

