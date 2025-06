Quem era a mulher encontrada morta no meio de avenida em Anápolis

Vítima tinha problemas cardíacos e utilizava marcapasso

Gabriella Pinheiro - 09 de junho de 2025

Sueli Parreira Damacena dos Santos. (Foto: Reprodução)

Foi identificada como sendo Sueli Parreira Damacena dos Santos, de 61 anos, a mulher encontrada sem vida no meio da Avenida Dona Alberta de Pina, no Bairro Antônio Fernandes, em Anápolis, na manhã desta segunda-feira (09).

De acordo com populares, a vítima, que era moradora da Vila Santa Isabel, tinha problemas cardíacos e, inclusive, utilizava um marcapasso.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada e constatou o óbito. De acordo com o médico de plantão, a causa teria sido proveniente de um provável infarto ou falha no aparelho marcapasso.

A filha da vítima, que mora em Minas Gerais (MG), foi informada por conhecidos e já se prepara para se deslocar até o município para os devidos procedimentos legais.

O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) se deslocou até o endereço para o recolhimento do corpo. A Polícia Militar (PM) também foi chamada e esteve no local.

