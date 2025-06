Câmara de Anápolis busca soluções para reforçar a segurança nas dependências do Legislativo

Entre as medidas em análise estão a instalação de detectores de metais, alterações no fluxo de entrada e saída de visitantes e restrições pontuais para pessoas que apresentem comportamentos inadequados

Samuel Leão - 10 de junho de 2025

Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Anápolis está avaliando alternativas para reforçar a segurança no prédio do Legislativo. A preocupação com a integridade dos servidores, vereadores e do público levou a Mesa Diretora a iniciar estudos sobre possíveis melhorias no controle de acesso e vigilância interna.

Atualmente, qualquer pessoa pode entrar no prédio com facilidade, bastando se identificar (ou não) na portaria. Embora a Casa conte com o serviço de uma empresa terceirizada de segurança, o modelo atual não dispõe de barreiras tecnológicas ou rígidos protocolos de controle.

Entre as medidas em análise estão a instalação de detectores de metais, alterações no fluxo de entrada e saída de visitantes e restrições pontuais para pessoas que apresentem comportamentos inadequados nas dependências da Câmara. A proposta é encontrar soluções que aumentem a segurança sem comprometer o princípio da transparência e o livre acesso ao Legislativo.

Um dos episódios que acenderam o alerta aconteceu nesta segunda-feira (09), quando o vereador Rimet Jules (PT) registrou um novo boletim de ocorrência relatando perseguição e ameaça por parte de um homem que diz ser eleitor do parlamentar e exigia um emprego.

Rápidas apurou que esta já seria a terceira ação envolvendo o mesmo suspeito, que faz uso de tornozeleira eletrônica e foi até a Câmara para pressionar o parlamentar, sem qualquer contato prévio.

Após o episódio, o homem foi conduzido pela Polícia Militar (PM) para averiguação. Em contato com a coluna, o vereador informou já ter tomado todas as medidas jurídicas e administrativas cabíveis, e agora aguarda uma decisão judicial e também da Presidência da Casa.

Leandro Vilela realiza primeira prestação de contas na Câmara de Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), realizará nesta terça-feira (10), a partir das 09h, sua primeira audiência pública de prestação de contas à Câmara Municipal desde que assumiu o cargo.

A sessão será realizada no plenário da Casa de Leis e tem como objetivo apresentar à sociedade e aos vereadores um balanço detalhado da gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Durante a audiência, serão exibidos dados sobre receitas, despesas, investimentos e ações executadas pela Prefeitura nos primeiros meses do ano.

A expectativa é que secretários municipais e técnicos das áreas estratégicas também participem para esclarecer dúvidas e apresentar os resultados de suas respectivas pastas.

Goiás adere ao novo programa federal para pagar dívidas com a União

Sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), a Lei Estadual nº 23.428/2025, aprovada pela Alego, oficializa a adesão de Goiás ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), criado pela Lei Complementar federal nº 212/2025.

O novo modelo elimina juros reais, atualiza os encargos pelo IPCA e prevê que 2% do saldo devedor anual seja repartido entre o Fundo de Equalização Federativa e investimentos estaduais em áreas estratégicas. De acordo com a Secretaria de Estado da Economia aponta que adesão possibilitará maior eficiência fiscal e possibilidade de reduzir o saldo das dívidas.

Prorrogação de calamidade em Goiânia emperra na Alego

O secretário da Fazenda de Goiânia, Valdivino de Oliveira, ainda não tem data para defender a ampliação dos decretos de calamidade na Fazenda e na Saúde. Ele aguarda convite do presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), para se manifestar aos deputados.

A situação, porém, é desfavorável ao Paço: após o pedido de prorrogação, os parlamentares encaminharam novamente o processo ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), que deu parecer contrário.

MPGO de olho nos altos gastos com shows feitos por Prefeituras

O Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou processo administrativo contra o município de Cidade Ocidental por gastos considerados excessivos com eventos festivos. A apuração, conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça, aponta que as despesas são incompatíveis com a situação financeira da cidade.

Conforme o MPGO, a Prefeitura prevê mais de R$ 1,1 milhão em contratações para a Festa de Santo Antônio e o aniversário do município. Os valores incluem R$ 779,1 mil para a festa religiosa e R$ 348 mil para o evento de agosto.

Entre os contratados estão Alceu Valença (R$ 280 mil), Fulô de Mandacaru (R$ 180 mil) e Hungria Hip Hop (R$ 250 mil). Por outro lado, a Prefeitura de Cidade Ocidental afirma que os pagamentos serão feitos via emendas parlamentares e que ainda não foi notificada pela 1ª Promotoria de Justiça.

Nota 10

Para a Agrodefesa e a Prefeitura de Goiânia, que agiram rápido após a morte de um cisne negro no Zoológico, no último domingo (08).

A suspeita é de Influenza Aviária (H5N1) e o local foi fechado preventivamente. Aves estão sendo monitoradas e exames foram enviados ao laboratório do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa).

Agora é aguardar o resultado com responsabilidade. E elogiar quem cumpre bem o protocolo.

Nota Zero

Para jovem que desfilou de biquíni no Parque Ipiranga no último final de semana. Qual a necessidade? Ganhar haters e seguidores tarados?