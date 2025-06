Motorista de app levou tapa e grande prejuízo após transportar passageiras bêbadas em Goiânia

07 de junho de 2025

O que era para ser apenas mais um dia normal de viagens para um motorista de aplicativo, acabou se tornando uma grande dor de cabeça. Na manhã deste sábado (07), um condutor profissional, de 45 anos, precisou acionar a Polícia Militar (PM) após levar um tapa e sofrer um grande prejuízo ao transportar amigas bêbadas, em Goiânia.

O homem teria aceitado uma corrida saindo de uma boate do setor Marista, até que durante o trajeto, uma das passageiras, de 29 anos, teria se alterado e começado a atrapalhar o prosseguimento da viagem.

Conforme o relato do motorista, a jovem não teria informado qual seria o destino e, por isso, ele decidiu para o veículo. Nesse momento, os ânimos se exaltaram ainda mais e iniciaram uma discussão.

Inconformada, a passageira teria descido do carro e dado um tapa no rosto do condutor, chegando até mesmo a quebrar o óculos que ele usava.

Em seguida, ela teria subido em uma moto e fugido do local.

A passageira, por outro lado, afirma que teria sido abandonada pelo motorista em um lugar ermo e que, temendo pela vida, pediu para que ele a deixasse no hotel em que estava hospedada.

Ainda segundo a versão da jovem, o condutor teria negado o pedido e começado a persegui-la, tendo então que pedir ajuda para um motoqueiro que passava pela região.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a Central de Flagrantes para as devidas providências.

O caso serve de alerta para que profissionais e passageiros não aceitem nem acionem corridas por fora.

