Amar também é cuidar: o Dia dos Namorados na vida de quem protege os animais

Que o amor chegue, em todas as suas formas, e que, quando chegar, encontre em nós a mesma dedicação que temos pelos nossos animais

Seliane da SOS - 11 de junho de 2025

Para quem vive a missão de proteger os animais, o amor tem um significado ainda mais profundo. (Foto: Ilustração/Pexels)

O amor é uma força que transforma o mundo. Ele aparece de várias formas, no cuidado com a família, na dedicação a uma causa, na amizade sincera e, claro, no encontro entre duas pessoas que decidem caminhar juntas. Mas, para quem vive a missão de proteger os animais, esse amor tem um significado ainda mais profundo, e às vezes, um pouco mais solitário também.

Ser protetor de animais é viver com o coração sempre exposto. É amar sem medida, muitas vezes sem retorno. É acolher os que foram rejeitados, cuidar dos feridos, chorar pelos que não resistem e se alegrar com cada vida salva. Mas essa entrega, tão bonita e necessária, pode ser difícil de entender para quem nunca viveu a causa de perto.

Nesse caminho de doação, muitos protetores descobrem que o amor romântico precisa ir além do “gostar de animais”, é preciso compartilhar o peso da responsabilidade, compreender as ausências causadas por resgates urgentes, aceitar a casa sempre cheia de patinhas, e principalmente, respeitar o compromisso que temos com a vida.

Nem sempre é fácil encontrar alguém que abrace essa missão junto. Às vezes, a solidão aparece, não por falta de amor, mas por excesso de sensibilidade em um mundo que ainda não entendeu que proteger os animais também é uma forma de amar profundamente.

Mas o amor verdadeiro, aquele que constrói e soma, sempre encontra caminhos. Às vezes ele surge em quem já está na causa, em quem nos ajuda a levar um saco de ração, em quem espera a noite passar porque uma gata entrou em trabalho de parto. Outras vezes, ele aparece em quem não entende tudo de início, mas tem o coração aberto para aprender e apoiar.

Neste Dia dos Namorados, meu abraço vai para todos os protetores e protetoras que amam com coragem. Que nunca deixaram de lutar pela vida, mesmo quando o coração sentiu saudade de um companheiro ou companheira.

Que o amor chegue, em todas as suas formas, e que, quando chegar, encontre em nós a mesma dedicação que temos pelos nossos animais.

Porque o amor verdadeiro também é isso: acolher, cuidar, respeitar e permanecer.