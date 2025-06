6 hábitos comuns que são péssimos para a saúde dos seus olhos

Especialistas listam alguns erros que a população comete quando o assunto é a saúde dos olhos

Magno Oliver - 12 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Lil Artsy/Pexels)

Como anda a saúde dos seus olhos? Você se lembra da última vez que foi a um oftalmologista conferir como está sua visão?

Confira alguns hábitos comuns que todo mundo comete e são péssimos para a saúde ocular.

6 hábitos comuns que são péssimos para a saúde dos seus olhos

1. Aplicar colírio no olho sem orientação médica

Um hábito muito comum que é péssimo para a saúde dos seus olhos e muita gente não toma cuidado é com o uso de colírio sem orientação médica.

O uso indiscriminado de colírios, em especial as linhas que prometem “alívio imediato” ou “olhos branquinhos”, pode provocar dependência e mascarar doenças. Especialistas orientam que o medicamento deve ser aplicado somente com orientação médica.

2. Coçar os olhos com frequência

É um ato tentador, mas é preciso cuidado e cautela com isso. Os oftalmologistas explicam que esse é um dos hábitos que mais fazem mal para a saúde dos olhos, pois pode desencadear doenças como o ceratocone.

Assim, o ceratocone é uma condição que afina, deforma a córnea e causa infecções.

3. Dormir com lentes de contato ou usá-las por muito tempo

Lentes de contato são boas para a visão, mas é preciso muito cuidado no manuseio e tempo de uso delas.

Assim, usar de forma incorreta compromete a oxigenação da córnea e causa graves infecções na área da visão. Os oftalmologistas recomendam tirar as lentes antes de dormir e manter a higiene delas sempre à risca. Seus olhos agradecerão.

4. Usar óculos sem prescrição médica adequada

Um erro que muita gente comete é o de comprar óculos e usar sem a especificação de grau necessária.

Somente um oftalmologista pode indicar correção ideal de acordo com estilo de vida e necessidades de cada paciente. O uso sem prescrição pode causar agravamento no problema de visão, infecções na região do campo da visão e até cegueira.

5. Horas de exposição a telas e sem pausas

Com a era da tecnologia, as pessoas estão cada vez mais conectadas e com os olhos grudados em frente às telas o tempo todo.

Assim, médicos alertam que passar horas em frente ao computador, celular e tablets causa fadiga ocular, ressecamento e até progressão de miopia. A recomendação é: a cada 20 minutos, faça uma pausa de 20 segundos olhando para algo a 6 metros de distância.

6. Negligenciar consultas regulares ao oftalmologista

O hábito de não se consultar periodicamente com o oftalmologista tem um preço alto, segundo os médicos.

É preciso ir ao especialista anualmente para checagem da visão e prevenção de doenças oculares, como glaucoma ou degenerações da retina. Exames de rotina são essenciais para prevenir e evitar que problemas silenciosos evoluam.

Assim, então siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!