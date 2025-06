Uso de carro oficial da Câmara para passeios em SP chegou ao MPGO e Luzimar Silva pode perder mandato

Coluna relatou o desdobramento do caso, com o acionamento do MPGO, e solicitou um posicionamento para a Casa

Samuel Leão - 12 de junho de 2025

Luzimar Silva é vereador em Anápolis pelo Progressistas. (Foto: Divulgação)

Luzimar Silva (PP), vereador por Anápolis, agora corre o risco de perder o mandato após a denúncia do uso irregular do carro da Câmara Municipal de Anápolis, com o qual fez passeios por São Paulo, chegar até o Ministério Público de Goiás (MPGO).

Rápidas apurou que a situação foi formalizada e repassado para o órgão, que deve decidir as providências cabíveis e encaminhar o posicionamento à Justiça.

A situação repercutiu no mês de maio, quando parlamentar fez uma viagem para São Paulo, passando por Ubatuba.

Na ocasião, ao ser indagado sobre o motivo da viagem, Luzimar relatou tê-la feito para buscar brinquedos para as crianças, que serão entregues em uma festa que ele realiza anualmente.

Após receber uma solicitação da mesa diretora para devolver o veículo, que estava sob a posse dele desde a última legislatura, o vereador atendeu ao pedido. A coluna relatou o desdobramento do caso, com o acionamento do MPGO, e solicitou um posicionamento para a Casa.

Na solicitação, também foi indagado se Luzimar foi proibido de utilizar o carro oficial e se o mesmo teria sido repassado para outro vereador.

Incitada a comentar a situação, a Câmara apenas disse que o carro, antes utilizado por Luzimar, segue à disposição a todos, não especificando se inclusive a ele.

Veja a nota na íntegra:

O carro foi devolvido a administração da Câmara e está à disposição de todos os vereadores quando necessário para ações parlamentares.