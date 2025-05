Após escândalo, Luzimar Silva não quer devolver carro oficial da Câmara de Anápolis

Procuradoria da Casa já teria orientado a presidente Andreia Rezende a fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil por apropriação indébita

Samuel Leão - 28 de maio de 2025

Luzimar Silva é vereador em Anápolis pelo Progressistas. (Foto: Rossini Pasti)

Após muito deboche e sentimento de impunidade, Luzimar Silva (Progressistas) foi instado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Anápolis a devolver o carro oficial por utilizá-lo para atividades além do mandato, como as recentes viagens a São Paulo em passeios e compras particulares.

Rápidas apurou que o vereador se nega a entregar o veículo e teria até mesmo buscado apoio de mais dois colegas para “bancá-lo” na insubordinação.

A Procuradoria da Casa já teria orientado a presidente Andreia Rezende (Avante) a fazer um boletim de ocorrência por apropriação indébita.

Isso implicará, por parte da Polícia Civil, a abertura de inquérito e Luzimar terá de enfrentar um processo criminal que pode resultar em consequências mais sérias, como a cassação do mandato pelos pares.

Tudo pronto para realização do Empreenda Digital 2025

O Portal 6 e o UOL realizam nesta quarta-feira (28), a partir das 08h, o Empreenda Digital 2025.

Essa é a primeira edição, que será realizada com mais de 300 convidados no teatro do Hotel Transamerica Collection Goiânia.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), abre o evento, que na sequência terá painéis e palestras com empresários e consultores de sucesso em Goiás e no Brasil.

Ex-secretário de Obras é reintegrado à Prefeitura de Anápolis

Leonardo Viana, ex-secretário de Obras na gestão de João Gomes (PT), foi reintegrado ao quadro efetivo da Prefeitura de Anápolis. Engenheiro concursado, ele havia sido demitido em 2018 por decisão da administração de Roberto Naves (Republicanos), após processo administrativo.

Agora, por determinação da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), além de retornar ao cargo, Viana também deverá receber todas as vantagens financeiras referentes ao período em que ficou afastado.

TCMGO recomenda rejeição de prorrogação de calamidade em Goiânia

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) recomendou que não seja prorrogado o decreto de calamidade pública solicitado pela Prefeitura de Goiânia.

O parecer, feito a pedido da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), aponta falta de respaldo técnico e contábil para justificar a medida, que pretendia estender por mais seis meses a situação de emergência na Secretaria da Fazenda.

Segundo o Ministério Público de Contas (MPC), a dívida alegada de R$ 3,6 bilhões não consta nos balanços oficiais, que apontam cerca de R$ 500 milhões. A Alego suspendeu a tramitação dos pedidos e encaminhou o caso para análise mais rigorosa.

Proposto por Suender, “Selo Anticorrupção” avança na Câmara de Anápolis

A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara Municipal de Anápolis aprovou para votação em Plenário o projeto de lei do vereador Policial Federal Suender (PL) que propõe a criação do “Selo Anticorrupção”.

A proposta teve relatoria do vereador Jakson Charles (PSB), com quem Suender já protagonizou embates no passado, mas que hoje compartilha espaço de forma harmoniosa na base aliada do prefeito Márcio Corrêa (PL).

A ideia quer reconhecer e incentivar empresas que adotem programas de integridade (compliance), promovendo relações mais transparentes entre o setor privado e o Poder Público.

O projeto agora segue para análise em Plenário.

Nota 10

Para Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia, que completou 31 anos e recebeu homenagem do Legislativo nesta semana. Prestigiado pelo prefeito Leandro Vilela (MDB), o evento destacou os avanços recentes em videomonitoramento, patrulhamento preventivo e atuação comunitária. A GCM de Aparecida conta cerca de 500 agentes e foi reconhecida como peça fundamental na política de segurança pública do município.

Nota Zero

Para os senadores Marcos Rogério (PL-RO), Osmar Aziz (PSD-AM) e Plínio Valério (PSDB-AM) pelo show de horrores que protagonizaram em ataques à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), durante a sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.