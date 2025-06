Fábrica pede falência e anuncia plano de reestruturação

Gigante do setor de autopeças tenta garantir liquidez e eliminar dívida bilionária

Isabella Valverde - 14 de junho de 2025

(Imagem: Ilustração/Pixabay/Pexels)

A multinacional Marelli, uma das maiores fabricantes de autopeças do mundo, entrou com um pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos. As informações são da Reuters.

Segundo a agência internacional, a medida foi tomada com base no Capítulo 11 do Código de Falências norte-americano, que permite a reorganização financeira da empresa enquanto suas operações continuam.

A decisão ocorre após dificuldades prolongadas no mercado, agravadas pela crise enfrentada pela montadora Nissan, uma de suas principais parceiras comerciais.

Dívida bilionária e novo financiamento

A Marelli conseguiu o apoio de cerca de 80% dos credores e obteve um compromisso de financiamento emergencial de aproximadamente US$ 1,1 bilhão — o equivalente a R$ 6,1 bilhões.

O plano prevê a eliminação de toda a dívida garantida da empresa e um reforço imediato no seu capital.

Segundo o CEO David Slump, o cenário desafiador do setor automotivo afetou diretamente o capital de giro da Marelli, exigindo uma reestruturação profunda para preservar suas atividades e empregos.

De onde veio a Marelli?

A empresa foi criada em 2019, após a fusão entre a italiana Magneti Marelli (antes pertencente à Fiat Chrysler Automobiles) e a japonesa Calsonic Kansei.

Ambas foram compradas pela gestora global de investimentos KKR.

Agora, com a nova fase de reestruturação, o controle acionário será transferido para um consórcio de credores, ainda conforme a Reuters.

Histórico de crise e esperança no futuro

Não é a primeira vez que a Marelli recorre à Justiça para lidar com dificuldades financeiras. Em 2022, a companhia acionou o sistema judicial japonês depois de acumular uma dívida superior a US$ 8 bilhões — cerca de R$ 33 bilhões na época. Desde então, conseguiu reduzir esse valor quase pela metade.

Mesmo com o novo processo judicial, a empresa afirmou que manterá todos os compromissos com fornecedores, clientes e parceiros.

As operações industriais seguirão normalmente, assim como os investimentos em inovação tecnológica no setor automotivo.

Entre os principais clientes da Marelli estão gigantes como a Stellantis e a própria Nissan.

