Advogado explica: os tipos de dívida que a lei diz que brasileiros não são obrigados a pagar

Situações específicas podem impedir cobrança, segundo especialista em dívidas bancárias

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Muitos brasileiros acreditam que toda dívida precisa ser paga obrigatoriamente. No entanto, a legislação prevê situações em que a cobrança pode se tornar indevida ou até ilegal.

De acordo com o advogado Macel Guimarães, que compartilhou as orientações em seu perfil no Instagram (@macelguimaraes.adv), alguns tipos de dívida permitem contestação direta pelo consumidor.

1. Dívida vendida sem comprovação

Empresas podem comprar dívidas, mas precisam provar que têm esse direito.

Por isso, devem apresentar o contrato de cessão de crédito.

Sem esse documento, a empresa não comprova a titularidade da dívida. Assim, o consumidor pode recusar a cobrança e até buscar anulação na Justiça.

2. Dívida prescrita

A prescrição ocorre quando o prazo legal para cobrança termina.

Em geral, esse prazo é de cinco anos.

Depois disso, o credor perde o direito de cobrar judicialmente. Além disso, não pode pressionar o consumidor com cobranças insistentes.

Dessa forma, a dívida continua existindo, mas o consumidor não tem obrigação legal de pagar.

3. Dívida com juros abusivos

Em alguns casos, o valor da dívida cresce de forma exagerada.

Quando ultrapassa o dobro do valor original, pode indicar cobrança abusiva.

Por isso, o consumidor pode questionar os encargos e pedir revisão judicial. Assim, o valor pode ser reduzido conforme análise do caso.

Como agir diante de cobranças

Antes de qualquer pagamento, é importante analisar a situação.

Por exemplo, o consumidor deve:

pedir documentos que comprovem a dívida

verificar prazos e valores cobrados

buscar orientação jurídica

Além disso, manter registros ajuda a evitar problemas futuros.

Informação é essencial

Segundo Macel Guimarães, conhecer os próprios direitos faz diferença.

Assim, o consumidor evita pagamentos indevidos e enfrenta cobranças abusivas com mais segurança.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Macel Guimarães | Dívidas Bancárias e Nome Limpo (@macelguimaraes.adv)

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