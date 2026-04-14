Não é o peito de frango, nem a tilápia: a carne para bife que é excelente para quem está de dieta

Corte pouco lembrado pode surpreender quem busca mais proteína, saciedade e praticidade na alimentação do dia a dia

Layne Brito - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando o assunto é alimentação equilibrada, muita gente pensa logo no peito de frango ou na tilápia como escolhas quase obrigatórias para quem quer emagrecer ou ganhar massa muscular.

Mas há um corte que vem ganhando espaço justamente por reunir alto teor de proteína, boa saciedade e menor teor de gordura em comparação com outras opções: o lombo de porco grelhado.

Versátil e fácil de preparar, ele aparece como uma alternativa interessante para quem deseja fugir da monotonia sem comprometer a dieta.

Além de ajudar na recuperação muscular, o corte também pode contribuir para o controle do apetite ao longo do dia, o que o torna ainda mais atrativo para quem busca praticidade na rotina alimentar e quer manter o foco em refeições mais equilibradas.

Lombo de porco reúne proteína e saciedade

Em média, 100 gramas de lombo de porco grelhado fornecem entre 26 e 27 gramas de proteína.

Isso significa que o corte pode ser um bom aliado para quem precisa manter a ingestão proteica em dia, seja com foco em recuperação muscular, manutenção da massa magra ou maior sensação de saciedade entre as refeições.

Outro ponto que chama atenção é o perfil nutricional.

Por ser uma proteína completa, o lombo oferece aminoácidos essenciais importantes para o funcionamento do organismo.

Além disso, concentra vitaminas do complexo B, especialmente a B1, que participa da produção de energia e do metabolismo.

Corte também se destaca pela praticidade

Quando preparado da forma certa, o lombo de porco se encaixa bem em estratégias de emagrecimento e organização alimentar.

Grelhar ou assar costuma ser o melhor caminho para preservar o valor nutricional e evitar excesso de gordura no prato.

Para deixar a refeição ainda mais saudável, a dica é apostar em temperos simples, como alho, ervas e limão, evitando molhos mais pesados.

No dia a dia, o ideal é combinar a carne com legumes, verduras e boas fontes de fibras, criando um prato mais completo, equilibrado e funcional para a dieta.

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