Omelete de forno na travessa: receita prática que não suja louça e fica pronta em poucos minutos para o jantar

Receita simples feita na travessa conquista pela praticidade, evita sujeira e vira opção certeira para um jantar rápido e saboroso

Layne Brito - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela)

Omelete de forno na travessa virou uma das alternativas mais práticas para quem quer preparar um jantar rápido sem transformar a cozinha em um cenário de guerra.

Com ingredientes simples, preparo descomplicado e apenas 25 a 30 minutos de forno, a receita chama atenção justamente por unir sabor, economia de tempo e quase nada de louça para lavar depois.

Ideal para aqueles dias corridos, em que a fome aperta mas a disposição para enfrentar panelas e frigideiras passa longe, o prato ainda permite várias combinações.

Queijo, presunto, tomate, cebola, frango desfiado e legumes podem entrar na mistura, deixando a omelete ainda mais versátil para aproveitar o que já existe na geladeira.

Receita prática ganha espaço no jantar do dia a dia

A grande vantagem da omelete de forno está na facilidade.

Em vez de preparar porções separadas na frigideira, basta misturar os ingredientes em uma travessa, levar ao forno e esperar dourar.

O resultado costuma ser uma refeição leve, macia e suficiente para servir mais de uma pessoa, o que faz dela uma boa escolha para casais e famílias pequenas.

Outro ponto que ajuda na popularidade da receita é a possibilidade de adaptação.

Quem prefere uma versão mais reforçada pode apostar em recheios mais encorpados.

Já quem busca algo mais leve pode investir em legumes, ervas e queijos suaves. Assim, a mesma base permite diferentes versões sem exigir esforço extra.

Como preparar a omelete de forno na travessa

Para fazer, o primeiro passo é bater os ovos e misturar com sal, pimenta e os ingredientes escolhidos.

Depois, basta despejar tudo em uma travessa untada e levar ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até que a superfície fique firme e levemente dourada.

A orientação ainda é esperar alguns minutos antes de servir, para que a estrutura fique mais firme ao cortar.

Por ser feita em um único recipiente, a omelete de forno agrada quem quer praticidade do começo ao fim.

Simples, rápida e saborosa, ela se encaixa bem na rotina e mostra que é possível comer bem sem complicação.

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