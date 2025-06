MEC vai pagar até R$ 864 por dia para certificadores do Enem; veja requisitos para se inscrever

Interessados que não se encaixarem na vaga ainda podem tentar outros cargos na aplicação do exame

Natália Sezil - 18 de junho de 2025

(Fonte: Reprodução/ Agência Brasil/Gabriel Jabur)

As inscrições para ser certificador do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da Prova Nacional Docente (PND) de 2025 já estão abertas – com remuneração que pode chegar a R$ 864 por dia.

O prazo vai até 30 de junho, e interessados podem se inscrever pelo Sistema RNC, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para isso, existem alguns requisitos. O primeiro deles é ter, pelo menos, Ensino Médio completo.

Também é necessário ser servidor público do Poder Executivo federal, ou professor da rede pública de ensino estadual ou municipal (efetivo e em exercício este ano).

Além disso, não é permitido ao candidato ter cônjuge, companheiro ou quaisquer parentes de até terceiro grau inscritos no Enem ou no PND 2025.

Certificador voluntário é o profissional responsável por garantir a segurança, lisura e conformidade dos processos de aplicação dos exames – como um fiscal que represente o Inep.

Recebimento e abertura dos malotes de prova, identificação dos participantes, e controle dos horários de início e encerramento são algumas das atividades atribuídas.

Profissionais selecionados poderão atuar na PND, em 26 de outubro, e nos dois dias de Enem, em 09 e 16 de novembro.

A data do segundo muda em três cidades: Belém, Ananindeua e Marituba, onde acontece a COP30. Ali, o Enem é aplicado em 30 de novembro e 07 de dezembro.

Para isso, a remuneração diária é de R$ 510. O valor pode chegar a R$ 864 para aqueles que precisem se deslocar mais que 150 quilômetros até o município de aplicação das provas (onde há número insuficiente de certificadores).

Fiscais de sala têm remuneração de até R$ 120

Quem não preenche os requisitos para ser certificador ainda pode se candidatar à fiscalização do Enem 2025, como fiscal de sala, chefe de sala ou técnico de informática.

As inscrições para o cargo este ano ainda não estão abertas. Sem o edital lançado, é possível se basear em 2024, quando a vaga pagava entre R$ 90 e R$ 120 por dia.

Também há as devidas exigências: ter Ensino Médio completo, não estar inscrito como participante, não ter cônjuges ou parentes próximos inscritos, nem possuir vínculo com a operação logística, segurança ou distribuição do Enem.

