Como se tornar guarda municipal: requisitos, salário e caminho para a carreira

Profissão atrai cada vez mais interessados pela estabilidade, bons salários e oportunidades em concursos públicos

Isabella Valverde - 26 de maio de 2025

Uniformes da Guarda Municipal. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A carreira de guarda municipal tem chamado a atenção de muitos brasileiros em busca de estabilidade, salários atrativos e a chance de contribuir diretamente com a segurança da população.

Presente em centenas de municípios, a Guarda Civil Municipal (GCM) atua na proteção de bens públicos, apoio a ações preventivas e colaboração com outros órgãos de segurança.

Mas afinal, o que é preciso para se tornar guarda municipal? Quanto ganha um profissional da área? E por onde começar?

Requisitos para ingressar na carreira

O caminho mais comum para se tornar guarda municipal é por meio de concurso público, geralmente promovido pelas prefeituras. Os principais requisitos são:

•Idade mínima de 18 anos

•Ensino médio completo

•Carteira de habilitação (categoria A ou B) — exigida em alguns editais

•Aptidão física e mental — comprovada em testes específicos

•Não possuir antecedentes criminais

Além disso, o candidato aprovado normalmente passa por curso de formação, com aulas teóricas e práticas voltadas à legislação, técnicas de abordagem, defesa pessoal, primeiros socorros, entre outros temas.

O que faz um guarda municipal

A função do guarda municipal vai além da vigilância. Ele atua na proteção de escolas, praças, prédios públicos, no suporte a eventos da cidade e também em operações conjuntas com as polícias Civil e Militar, sempre respeitando os limites definidos pela Constituição Federal.

Com a regulamentação da categoria pela Lei Federal nº 13.022/2014, a GCM passou a ter atuação mais ampla, incluindo patrulhamento preventivo e ações de proteção à vida e ao patrimônio público.

Quanto ganha um guarda municipal

O salário de um guarda municipal pode variar bastante de acordo com o município, o plano de carreira e os benefícios oferecidos. Em geral, a remuneração inicial vai de R$ 1.800 a R$ 4.000, podendo ultrapassar esse valor em cidades maiores ou com adicionais por risco, insalubridade e plantões.

Além do salário base, é comum haver benefícios como:

•Adicional de periculosidade

•Auxílio-alimentação

•Vale-transporte

•Plano de saúde

•Aposentadoria especial

Como se preparar para o concurso

Quem deseja seguir essa carreira deve ficar atento aos editais abertos nas prefeituras, especialmente em cidades com mais de 50 mil habitantes, onde a criação ou expansão da guarda costuma ser mais frequente.

Para se destacar nos processos seletivos, é fundamental:

•Estudar português, legislação, atualidades e raciocínio lógico

•Fazer simulados e resolver provas anteriores

•Investir no preparo físico

•Acompanhar portais e sites especializados em concursos públicos

