Frio de junho e o cuidado com os animais em situação de rua

Sem abrigo, sem proteção e sem alimento adequado, eles sofrem com hipotermia, agravamento de doenças respiratórias e até mesmo com a morte silenciosa em calçadas e terrenos baldios

Seliane da SOS - 04 de junho de 2025

(Foto:Ilustração/Pexels/Alex Hrek)

Junho chegou e com ele, as noites mais frias do ano. Para muitos, é tempo de tirar os cobertores do armário, preparar bebidas quentes e aproveitar as festividades juninas. Mas, para os animais em situação de rua, esse período representa sofrimento, risco e vulnerabilidade.

Como vereadora da causa animal em Anápolis, tenho acompanhado de perto a realidade daqueles que não têm um lar, especialmente os nossos companheiros de quatro patas que vagam pelas ruas da cidade. Muitos desses animais já enfrentam a fome, os maus-tratos e as doenças, e o frio intenso só agrava essa situação.

É preciso lembrar que o frio pode ser fatal para cães e gatos que vivem ao relento. Sem abrigo, sem proteção e sem alimento adequado, eles sofrem com hipotermia, agravamento de doenças respiratórias e até mesmo com a morte silenciosa em calçadas e terrenos baldios.

Mas o que podemos fazer diante disso?

Primeiro, reforço a importância da adoção responsável. Se você tem condições, abra seu coração e sua casa para um animal que precisa. A adoção transforma vidas, a deles e a nossa.

Segundo, pequenos gestos fazem grande diferença: uma caixa de papelão forrada com panos pode ser abrigo temporário; um pote com ração e água limpa pode alimentar um animal faminto. Para quem não pode adotar, apadrinhar, divulgar ou doar são formas igualmente valiosas de ajudar.

Terceiro, peço o apoio da comunidade para denunciar maus-tratos e situações de abandono. Em Anápolis, temos avançado com políticas públicas em defesa da causa animal, e seu olhar atento pode salvar vidas.

Neste inverno, não feche os olhos. A empatia aquece mais do que qualquer cobertor. Que este mês de junho seja marcado pela solidariedade, pelo cuidado e pelo compromisso coletivo com o bem-estar animal.