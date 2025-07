Prefeitura de Goiânia vai centralizar servidores no Paço e realizar ampliação com academia

Estimativa é de que a centralização das atividades administrativas represente uma economia mensal de aproximadamente R$ 1 milhão

Samuel Leão - 15 de julho de 2025

Paço Municipal de Goiânia.(Foto: Divulgação/PrefGyn)

A Prefeitura de Goiânia deu início a uma ampla reestruturação do Paço Municipal, com previsão de concentrar cerca de 6,5 mil servidores no local até o fim do ano. A mudança visa otimizar a ocupação do espaço, reduzir gastos e melhorar a infraestrutura para os trabalhadores.

A estimativa é de que a centralização das atividades administrativas represente uma economia mensal de aproximadamente R$ 1 milhão, ao considerar custos com aluguel, deslocamentos e manutenção predial.

Além do remanejamento de secretarias — como Educação (SME), Meio Ambiente (Amma), Esportes (Semel) e Assistência Social (Semasdh) — o projeto inclui reformas estruturais, como a construção de um novo refeitório para 400 pessoas, espaços de convivência, a instalação de uma academia para os servidores no Bloco H e a reforma de 52 banheiros.

Já foi publicado, inclusive, edital para manutenção dos elevadores do Bloco F, enquanto outras licitações devem ser lançadas nos próximos dias para seguir com o cronograma de obras.