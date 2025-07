6 ajustes simples que deixam o micro-ondas mais eficiente

Algumas simples ações que você fizer em casa vão melhorar o desempenho do seu aparelho

Magno Oliver - 16 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Com o passar do tempo de uso, o micro-ondas começa a apresentar algumas falhas e também mostra sinais de ineficiência. Confira agora alguns ajustes para você melhorar a eficiência do seu micro-ondas.

1. Conferir sempre a vedação da porta

Para uma melhor performance, é bom sempre conferir a borracha de vedação da porta do aparelho.

Uma borracha danificada pode deixar as micro-ondas escaparem, exigindo mais tempo de aquecimento e aumentando o consumo de energia.

2. Checar frequentemente se o cabo da tomada não derreteu

Os eletricistas alertam que devemos conferir a parte da fiação do aparelho por um problema muito comum nas assistências técnicas: fios que derretem, explodem ou arrebentam. Eles explicam que o tempo de uso excessivo acaba rompendo algumas fiações e é preciso sempre ter atenção com essa parte.

3. Evitar usar o prato giratório sujo

Muita gente costuma usar o micro-ondas e deixar o prato giratório sujo. Assim, resíduos acumulados atrapalham a rotação dos alimentos, comprometendo o aquecimento uniforme e exigindo mais tempo de uso. Para um uso mais eficiente, é sempre bom ter atenção com a higiene desse item quando for usar.

4. Busque usar sempre recipientes redondos

As fábricas explicam que recipientes arredondados contribuem para uma melhor performance dos utensílios.

Formas redondas aquecem melhor, distribuem bem o calor, pois eliminam cantos que dificultam a propagação das ondas e causam aquecimento desigual.

5. Utilize sempre potência média para pratos mais densos

Um truque no TikTok viralizou e trouxe um ensinamento muito bom para quem costuma usar o aparelho com frequência. É o uso da potência moderada em casos de preparos de pratos mais densos.

A potência moderada aquece de dentro para fora, evitando queimar por fora e deixar gelado por dentro, tornando o processo mais eficiente. Ele age de forma igualitária no aquecimento e distribuição da temperatura.

6. Não limpar o interior regularmente e evitar abrir a porta durante o uso

Um problema duplo, mas com consequências dobradas. Assim, resíduos de gordura e respingos absorvem micro-ondas, reduzindo a eficiência e geram até mau cheiro ou faíscas.

Por fim, outro ponto que se deve observar é evitar abrir com frequência a porta, fazendo o aparelho gastar mais tempo para completar a tarefa.

