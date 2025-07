Aparecida e Goiânia lideram em saneamento, enquanto Anápolis ainda perde um terço da água tratada

Municípios goianos aparecem com força em levantamento nacional, mas diferença nos índices de perdas mostra que os avanços não têm sido iguais para todos

Gabriella Pinheiro - 16 de julho de 2025

Aparecida e Goiânia aparecem são os destaques do estado. (Foto: Saneago)

Goiás teve destaque no Ranking do Saneamento 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta semana. O estudo, realizado em parceria com a consultoria GO Associados, analisou os 100 municípios mais populosos do país com base nos dados de 2023 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Aparecida de Goiânia foi a cidade goiana mais bem colocada, ocupando a 6ª posição no ranking. O município avançou 11 lugares em relação ao levantamento anterior e, segundo dados da gestão municipal, foi o terceiro maior investidor em saneamento do Brasil, com um aporte médio de R$ 420,99 por habitante — mais de três vezes a média nacional.

Goiânia, por sua vez, ficou na 7ª colocação e se destacou como a capital mais bem posicionada no estudo. Entre 2019 e 2023, a cidade recebeu R$ 916,87 milhões em investimentos no setor, o que garantiu abastecimento total de água acima de 99% e um índice de perda na distribuição de apenas 12,68% — um dos menores do país.

Já Anápolis aparece no 42º lugar, após subir 10 posições em comparação com o ranking anterior. A cidade registrou 98,25% de cobertura de água e 82,46% de cobertura de esgoto, com nota geral de 8,04. Porém, apesar do avanço, o município ainda enfrenta um desafio expressivo: 33,87% da água tratada se perde no sistema de distribuição, conforme levantamento do SNIS.

O índice de perdas em Anápolis contrasta com o desempenho de Aparecida e Goiânia e com o parâmetro ideal estabelecido por entidades do setor, que sugerem como meta valores abaixo de 25%. Fator que é considerado um dos principais obstáculos para que o município alcance posições mais elevadas no ranking nos próximos anos.

