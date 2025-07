Mais de 70 pessoas ficaram feridas em grave acidente na BR-153 com ônibus que levava estudantes para UFG

Alunos vinham para Goiânia para acompanhar presença de Lula em congresso nacional do movimento estudantil

Thiago Alonso - 16 de julho de 2025

Acidente entre ônibus e carreta resultou em 75 vítimas. (Foto: PRF/Corpo de Bombeiros)

O acidente entre uma carreta e um ônibus ocorrido na madrugada desta quarta-feira (16), no perímetro de Porangatu, teria deixado 75 vítimas, segundo a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela BR-153.

A colisão teria envolvido um veículo com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que se dirigiam a Goiânia para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás (UFG).

O impacto foi tão forte que cinco pessoas morreram, conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo o motorista da carreta, o motorista do ônibus e três alunos.

O comboio de estudantes era composto por quatro ônibus, os quais levavam também orientadores para o evento. Um dos veículos que vinha logo atrás pela rodovia também foi atingido, mas não houve mortes nesta segunda batida.

Cerca de cinco pessoas foram resgatadas pela equipe da Ecovias Araguaia, sendo quatro em estado grave e uma em estado leve, as quais foram encaminhadas a Porangatu, Uruaçu e Alvorada (TO).

Além de socorristas da concessionária e dos bombeiros, também estiveram presentes no local equipes da Prefeitura Municipal de Talismã (TO) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A gravidade do acidente foi tamanha que a pista ficou interditada por mais de 5h, o que ocasionou congestionamento de cerca de 10 km nos dois sentidos da rodovia.

A via foi parcialmente liberada somente após às 09h20, mesmo com as autoridades ainda atuando no local, a fim de liberar os envolvidos e retirar as carcaças dos veículos, que ficaram destruídas.

