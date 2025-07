Pastor sofre nas mãos de travesti em Aparecida de Goiânia

Líder religioso foi ameaçado e teve celular, relógio e dinheiro levados por ela e dois comparsas

Da Redação - 17 de julho de 2025

Suspeitos foram localizados por equipes do 45º Batalhão da PM. (Foto: Reprodução)

Um pastor, de 47 anos, passou por momentos de terror na madrugada desta quinta-feira (17), após ser abordado por uma travesti e dois comparsas no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia.

Segundo relatado à Polícia Militar (PM), o homem havia saído de casa para ajudar o genro, que estava com a moto quebrada. Ao retornar ao carro, foi surpreendido pela travesti, que o obrigou a entrar no veículo. Ela sentou-se no banco da frente, enquanto um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 29, ficaram no banco traseiro.

Dentro do carro, o trio fez ameaças e exigiu uma transferência via Pix no valor de R$ 128. Além disso, levaram um celular avaliado em R$ 1,4 mil e um relógio de aproximadamente R$ 360. A vítima só foi liberada depois que a mulher envolvida no crime pediu aos outros que o deixassem ir.

Os três foram localizados na manhã desta quinta por equipes do 45º Batalhão da PM, com apoio da inteligência do 2º Comando Regional da PM (CRPM).

Eles foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) e autuados por roubo qualificado, devido à participação de mais de uma pessoa no crime.

