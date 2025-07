Descubra por que o pão francês tem esse nome no Brasil e como é chamado lá fora

Ele está presente no café da manhã de milhões de pessoas, nas padarias de bairro e até em restaurantes mais sofisticados

Pedro Ribeiro - 18 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Sebrae)

O pão francês é um dos alimentos mais populares do Brasil.

Mas, se você for até a França e pedir um “pão francês”, é bem provável que ninguém saiba do que você está falando.

Afinal, de francês, esse pão tem mais o nome do que a origem real.

Mas por que será que ele se chama assim aqui no Brasil? E como é que ele é conhecido em outros países?

Descubra por que o pão francês tem esse nome no Brasil e como é chamado lá fora

Tudo começou no início do século XX, quando as elites brasileiras viajavam para a Europa, especialmente para Paris. Lá, ficaram encantadas com os pães de casca dourada e crocante, bem diferentes dos pães mais rústicos que se consumiam no Brasil até então. De volta ao país, esses viajantes começaram a pedir às padarias que produzissem um pão “igual ao da França”.

Claro que os padeiros brasileiros adaptaram a receita. Usaram ingredientes locais e técnicas próprias. O resultado foi um pão mais leve, com miolo macio e casca fina. E, mesmo não sendo exatamente igual ao original francês, passou a ser chamado de pão francês, como referência ao estilo europeu que inspirou a criação.

Como o pão francês é chamado fora do Brasil

Em outros países, o pão francês tem nomes bem diferentes — quando existe algo parecido, claro. Na França, por exemplo, o pão mais tradicional é a baguete. Ele é mais comprido, com a casca bem crocante e o miolo mais firme. Nada parecido com o que chamamos de pão francês no Brasil.

Na Argentina, esse pão é conhecido como “pan felipe”. No Chile, é chamado de “marraqueta”. Já em Portugal, ele pode aparecer como “papo-seco” ou “carcaça”, dependendo da região. Em todos esses lugares, o formato e o sabor lembram um pouco o nosso pão francês, mas sempre com pequenas variações.

Por que o pão francês virou tão popular por aqui

O sucesso do pão francês no Brasil se deve a vários fatores. Ele é barato, combina com quase tudo e é fácil de encontrar. Além disso, caiu no gosto popular por causa da sua textura leve e sabor neutro, que vai bem tanto com recheios doces quanto salgados. Seja na manteiga, com presunto e queijo ou recheado de carne louca, ele virou um coringa da culinária brasileira.

Hoje, ele faz parte da identidade alimentar do país. Mesmo sendo inspirado num estilo europeu, ele é 100% brasileiro em sua forma atual.

Curiosidades sobre o pão francês no Brasil

Você sabia que o nome e o formato do pão francês podem variar de estado para estado? Em Minas Gerais, ele pode ser chamado de “pão de sal”. No Rio Grande do Sul, é comum ouvir “cacetinho”. Já em Pernambuco, é “pão carioquinha”. Apesar dos nomes diferentes, todos se referem ao mesmo tipo de pão.

Outra curiosidade: o pão francês brasileiro é tão único que até chefs internacionais reconhecem sua qualidade e textura. Ele é considerado um dos melhores pães do tipo no mundo, justamente pela leveza e pelo equilíbrio entre casca e miolo.

