6 hábitos que diferem uma pessoa chique de uma pessoa cafona

A verdadeira sofisticação está no comportamento, e não no preço das coisas

Pedro Ribeiro - 20 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Inga Seliverstova)

Você já parou para pensar o que realmente faz uma pessoa chique se destacar?

Não estamos falando apenas de roupas caras, carros importados ou lugares luxuosos.

Na verdade, o que define uma pessoa chique são hábitos simples, mas cheios de bom senso, elegância e respeito ao próximo.

A verdadeira sofisticação está no comportamento, e não no preço das coisas.

E o mais interessante: qualquer um pode cultivar esses hábitos.

6 hábitos que diferem uma pessoa chique de uma pessoa cafona

1. Sabe ouvir com atenção

Uma pessoa chique ouve mais do que fala. Ela não interrompe os outros e demonstra real interesse pelo que está sendo dito. Já a pessoa cafona quer ser o centro das atenções o tempo todo, fala alto e muitas vezes não escuta ninguém. O respeito no diálogo é um sinal claro de elegância.

2. Trata bem todo mundo, sem distinção

A pessoa chique é gentil com todos, do garçom ao chefe. Não muda de comportamento dependendo de quem está por perto. Por outro lado, a pessoa cafona é aquela que trata bem só quem acha “importante”. Essa diferença de postura mostra o quanto o verdadeiro charme está na educação.

3. Nunca ostenta

Quem é realmente chique não precisa exibir marcas, mostrar preços ou fazer questão de provar que tem dinheiro. Ela é discreta, segura e natural. Já a pessoa cafona vive ostentando o que comprou, tentando impressionar os outros com exagero. Isso nunca é sinal de classe, e sim de insegurança.

4. Tem elegância ao se vestir, mesmo com peças simples

A pessoa chique sabe que estilo não depende de grife. Ela escolhe roupas que combinam com sua personalidade e ocasião. Já a pessoa cafona exagera: mistura tendências, usa peças chamativas demais ou tenta forçar uma imagem que não combina com ela. Elegância é sempre sobre equilíbrio.

5. Cuida do ambiente onde está

Seja em casa, em um restaurante ou até na rua, a pessoa chique tem cuidado com o espaço. Ela não faz bagunça, respeita o silêncio dos outros e evita atitudes inconvenientes. Já a pessoa cafona age como se o mundo girasse em torno dela. Fala alto, grava vídeos sem critério e ignora as regras do bom convívio.

6. Sabe que bom gosto tem mais a ver com sensibilidade do que com dinheiro

A pessoa chique tem sensibilidade para perceber o que é adequado, o que combina, o que faz sentido em cada momento. Ela lê o ambiente. A pessoa cafona, por sua vez, quer chamar atenção a qualquer custo. Não percebe quando passa do limite ou quando está sendo inconveniente. Isso mostra falta de percepção e de sutileza.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!