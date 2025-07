6 hobbies que fazem bem e servem para aproveitar o tempo longe das telas

Desconectar pode ser o primeiro passo para se reconectar com você mesmo

Pedro Ribeiro - 21 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Alena Koval)

Em um mundo cada vez mais digital, encontrar hobbies que façam bem para o corpo e para a mente — e que ainda ajudem a se desconectar das telas — virou uma verdadeira necessidade.

Ficar o tempo todo em frente ao celular, computador ou TV pode aumentar o estresse, afetar o sono e até causar cansaço mental.

Por isso, incluir hobbies saudáveis e prazerosos na rotina é uma excelente forma de cuidar de si mesmo e aproveitar melhor o tempo livre.

1. Jardinagem

Cuidar de plantas é um dos hobbies mais relaxantes e recompensadores que existem. Além de manter as mãos ocupadas, o contato com a natureza acalma a mente e melhora o humor. Pode ser uma horta no quintal, vasos na varanda ou até plantas dentro de casa. Aos poucos, você aprende sobre os ciclos da natureza e sente o prazer de ver algo crescer com o seu cuidado.

2. Caminhadas ao ar livre

Simples, gratuito e eficiente. Caminhar em parques, praças ou até nas ruas do bairro é uma ótima forma de se exercitar, observar o ambiente e respirar ar puro. Como hobby, essa prática ajuda a manter o corpo ativo, melhora o humor e ainda oferece momentos longe das telas, conectando você com o mundo real.

3. Pintura ou desenho

Mesmo que você ache que não tem talento, a pintura pode ser um dos hobbies mais criativos e relaxantes que você pode adotar. Rabiscar, desenhar ou pintar ajuda a esvaziar a mente e expressar emoções. É uma forma divertida de passar o tempo e, com o tempo, você pode até descobrir uma nova habilidade.

4. Leitura de livros físicos

Trocar o celular por um bom livro é uma escolha inteligente. A leitura é um dos hobbies mais antigos e eficazes para relaxar, aprender e estimular a imaginação. Além disso, o hábito de ler melhora a concentração, expande o vocabulário e tira você do ritmo acelerado das redes sociais.

5. Aprender um instrumento musical

Tocar violão, teclado ou qualquer outro instrumento é um desafio divertido e extremamente recompensador. Como hobby, a música estimula o cérebro, reduz o estresse e melhora a coordenação. Sem contar que ouvir o som que você mesmo está produzindo é uma experiência única e gratificante.

6. Culinária como passatempo

Cozinhar vai muito além de preparar refeições. Quando feito com prazer, pode se tornar um dos hobbies mais gostosos e criativos. Testar novas receitas, inventar pratos e explorar sabores é uma forma de relaxar e ainda agradar a si mesmo e às pessoas ao redor.

