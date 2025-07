6 séries cheias de ação para quem amou maratonar Round 6

Algumas séries têm o poder de manter o espectador vidrado do início ao fim, vale a pena conferir essa lista

Ruan Monyel - 22 de julho de 2025

(Foto: Divulgação/Netflix)

Se você foi um dos milhões de espectadores que não desgrudaram da tela enquanto maratonavam Round 6, provavelmente está em busca de novas séries de ação.

A mistura de ação intensa, jogos de sobrevivência e personagens complexos conquistou o público, e por sorte, o catálogo da Netflix está cheio de opções que podem causar o mesmo impacto.

Seja em cenários distópicos, batalhas estratégicas ou perseguições eletrizantes, algumas séries têm o poder de manter o espectador vidrado do início ao fim.

1. Alice in Borderland

Essa série japonesa é uma das mais comparadas a Round 6, e não é por acaso.

Nela, um grupo de jovens é transportado para uma versão alternativa de Tóquio, onde precisam participar de jogos mortais para sobreviver. Os desafios envolvem lógica, força e decisões morais.

2. O Agente Noturno

Se você curte ação com pegada de espionagem, essa série americana é um prato cheio.

Um agente do FBI descobre uma conspiração que envolve pessoas poderosas e precisa correr contra o tempo para salvar vidas e impedir um ataque.

3. One Piece: A Série

A adaptação live-action do clássico mangá surpreendeu positivamente os fãs com suas cenas de luta bem construídas, efeitos visuais de alto nível e personagens carismáticos.

Embora tenha um tom mais leve, a série é carregada de aventuras e embates épicos, ideal para quem gosta de ação com um toque de fantasia.

4. Arcane

Baseada no universo do jogo League of Legends, essa animação é uma verdadeira obra de arte.

Com enredo denso, ambientação futurista e combates visuais impressionantes, Arcane entrega muito mais do que se espera de uma série animada e conquista até quem não conhece o jogo.

5. Cães de Caça

Essa produção sul-coreana segue dois jovens que se envolvem com o submundo de agiotas enquanto tentam ajudar suas famílias.

O enredo é recheado de ação urbana, lutas e tensão, com uma narrativa que se aproxima bastante do ritmo de Round 6.

6. O Atirador

Por fim, inspirada no filme de mesmo nome, essa série acompanha um ex-atirador de elite acusado injustamente que precisa usar suas habilidades para escapar e provar sua inocência.

Mistura perfeita de ação militar e teorias conspiratórias, com episódios que sempre terminam em cliffhanger.

