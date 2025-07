Esses 5 hábitos no trânsito estão multando milhares de motoristas sem que eles percebam

Por mais inofensíveis que esses hábitos possam parecer, são infrações de trânsito que podem custar caro

Anna Júlia Steckelberg - 22 de julho de 2025

(Foto: Secom / Governo de Goiás)

Tem comportamentos ao volante que são tão corriqueiros que muita gente nem imagina que possam render multa — e até pontos na carteira. A verdade é que, mesmo sem intenção, vários motoristas acabam infringindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) no dia a dia.

Se você costuma dirigir com o braço para fora, andar com o pisca-alerta ligado em movimento ou rodar com o tanque na reserva, é bom prestar atenção: essas atitudes são proibidas e podem pesar no bolso.

Confira 5 hábitos aparentemente inofensivos, mas que são infrações de trânsito:

Hábitos que são proibidos no trânsito e muitos motoristas não fazem ideia

1. Ficar sem combustível

Parece descuido bobo, mas dirigir até o carro apagar por falta de gasolina ou etanol é infração média.

Segundo o CTB, isso pode ser enquadrado como falta de precaução para evitar situações de risco. A multa é de R$ 130,16 e gera 4 pontos na CNH.

2. Dirigir com o braço para fora da janela

Em dias quentes, é comum ver motoristas apoiados com o braço para fora do veículo.

Mas essa prática, além de perigosa, é proibida. O artigo 252 do CTB considera isso infração média. Resultado? Multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira.

3. Usar fones de ouvido

Seja para ouvir música ou atender uma ligação, dirigir com fones — mesmo que seja só um — é uma infração média.

Isso porque o motorista pode ter a atenção dividida, comprometendo a segurança no trânsito. A penalidade é a mesma: multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.

4. Ligar o pisca-alerta com o carro em movimento

O pisca-alerta só deve ser usado com o carro parado, em caso de emergência.

Acionar o dispositivo em movimento, mesmo sob chuva forte, é infração média. O uso incorreto pode confundir os demais condutores e provocar acidentes.

5. Dirigir em velocidade muito baixa

Parece contraditório, mas dirigir devagar demais também é problema.

O CTB prevê infração média para quem trafega em velocidade inferior à metade da máxima permitida — salvo em casos justificados. Isso porque pode atrapalhar o fluxo e aumentar o risco de colisões.

