Não é o armário, nem a caixa: veja o jeito ideal de guardar mantimentos

22 de julho de 2025

Na organização da despensa ou da cozinha, a forma de guardar mantimentos faz toda a diferença na correria do dia a dia.

Não apenas na conservação, mas também na praticidade e até mesmo na economia doméstica.

Muita gente ainda aposta em armários fechados, embalagens abertas ou caixas plásticas comuns para guardar arroz, feijão, café, farinha, entre outros ingredientes básicos.

Porém, especialistas em organização e segurança alimentar têm reforçado que o jeito mais eficaz, duradouro e até estético de guardar mantimentos é em potes de vidro.

O uso de potes de vidro vem ganhando cada vez mais destaque por unir funcionalidade e proteção.

Diferente de plásticos ou embalagens de papel, o vidro não transfere odores, não absorve resíduos e, principalmente, é impermeável ao ar e à umidade.

Assim, ao guardar mantimentos em potes de vidro bem vedados, você impede o contato com agentes externos que favorecem a proliferação de fungos, insetos e bactérias.

Além disso, o vidro permite uma visibilidade imediata do conteúdo, ou seja, com um simples olhar, é possível saber o que há dentro de cada pote.

Outra vantagem é que os potes de vidro são duráveis, fáceis de higienizar e não deformam com o tempo ou com o calor, como acontece com plásticos mais frágeis.

Além disso, é possível utilizá-los tanto na prateleira quanto na geladeira, sem risco de contaminação cruzada.

Ao contrário do que se pensa, manter os alimentos à vista, bem armazenados e com proteção correta aumenta a durabilidade, evita perdas por vencimento e também contribui para uma estética mais limpa na cozinha.

Trocar o hábito de guardar mantimentos em embalagens abertas ou plásticas é uma mudança simples, mas que traz um impacto direto na saúde, na economia e na funcionalidade.

