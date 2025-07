Último dia de inscrições para processo seletivo do Hospital Cora; salários são de até R$ 6,2 mil

Oportunidade é aberta a todos os níveis de escolaridade, com 24 cargos diferentes

Natália Sezil - 23 de julho de 2025

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). (Foto: Divulgação/Secom)

Interessados em se candidatar ao processo seletivo do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), em Goiânia, têm apenas até às 23h59 desta quarta-feira (23) para se inscrever.

Com 41 vagas distribuídas entre 24 cargos diferentes, a seleção é aberta a todos os níveis de escolaridade: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior – e há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Com carga horária semanal que varia de 24h a 44h, ou em formato de escala, os salários ficam entre R$ 1.449,30 e R$ 6.292,47.

Para se inscrever, interessados devem acessar o site oficial do hospital. Também é possível ser direcionado a cada vaga específica por meio dos links disponíveis no edital.

O objetivo do processo seletivo do Cora, conforme o documento, é formar equipe para o atendimento oncológico do público infanto-juvenil.

A seleção pode contar com quatro ou cinco etapas, a depender do cargo pretendido. São elas: triagem, avaliação específica online, entrevista ou dinâmica em grupo, entrevista técnica, exame médico e análise documental.

Confira os cargos disponíveis:

Assistente Administrativo I;

Assistente Financeiro I;

Assistente Manutenção Predial I;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar Cozinha;

Auxiliar Farmácia;

Auxiliar Limpeza;

Coletor Resíduos I;

Controlador Acesso;

Copeiro;

Encarregado Ouvidoria I;

Motorista Carreta;

Recreador;

Técnico Nutrição I;

Técnico Radiologia I;

Técnico Segurança Trabalho I;

Telefonista;

Enfermeiro;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Nutricionista Clínico I;

Psicólogo I;

Técnico Enfermagem I;

Terapeuta Ocupacional I.

Os requisitos e atribuições de cada cargo, bem como o cronograma do certame, estão descritos no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!