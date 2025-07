Últimos dias para moradores de Anápolis se inscreverem para o Aluguel Social

Benefício voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade dura 18 meses

Natália Sezil - 23 de julho de 2025

Aluguel social, em Goiás. (Foto: Edgard Soares/ Governo de Goiás)

Moradores de Anápolis têm apenas até o dia 30 de julho para se candidataram às 1 mil vagas abertas para o programa “Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social”. O benefício do Governo de Goiás oferece auxílio mensal de R$ 350, pelo período de 18 meses.

O objetivo é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica no pagamento do aluguel. As inscrições, gratuitas, são realizadas por meio do site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) ou pelo aplicativo “Aluguel Social”.

Alguns critérios são obrigatórios para se candidatar. O primeiro deles é estar inscrito e com cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em Anápolis.

Também é preciso ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ter mais de 18 anos e comprovar residência ininterrupta no município há pelo menos três anos.

Além disso, é requisito atender a pelo menos um dos critérios adicionais: ser família monoparental (mãe, pai ou responsável legal por crianças ou adolescentes); ser pessoa com deficiência (PcD) ou possuir PcD no núcleo familiar; ou ter 60 anos ou mais.

A lista também inclui estar cadastrado em programas sociais do Estado de Goiás; comprometer 50% ou mais da renda familiar com o aluguel; ou ter 75% da renda comprometida com dívidas, comprovadas por documentação.

Da mesma forma, são atendidos pelo Aluguel Social estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) ou beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem), com frequência mínima de 75%, comprovada por declaração da instituição.

Outros perfis válidos são: pessoas que aguardam resposta para concessão de imóvel em programas habitacionais do Estado; famílias que vivem em moradias improvisadas, como construções rústicas, inacabadas ou em locais inadequados; e quem perdeu imóvel financiado por inadimplência, desde que comprove renda familiar e contrato de aluguel vigente.

Saiba como se inscrever

Primeiro, é necessário realizar a inscrição online, seja pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) ou pelo aplicativo “Aluguel Social”.

Depois da validação das informações, o interessado tem até 30 dias para entregar as documentações que comprovem a situação socioeconômica.

Se os documentos estiverem corretos, os candidatos aprovados serão convocados para receber o benefício em um dia e horário marcados pela Agehab e disponibilizados no site.

O primeiro benefício é creditado em até sete dias úteis após o cadastro, podendo ser consultado pelo aplicativo “Inttegra Social”.

Em caso de dúvidas, o edital informa que é possível procurar apoio no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou no Vapt-Vupt do município. Também há como entrar em contato com a Agehab pelos telefones: (62) 3096-5038 e (62) 3096-5006.

