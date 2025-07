Vídeo: motociclista morre após ser atropelado por betoneira em Goiânia

Câmeras de segurança registraram quando veículo passa por cima da vítima logo após atingir a motocicleta

Thiago Alonso - 23 de julho de 2025

Motociclista morreu após ser atropelado. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 43 anos, morreu nesta terça-feira (22), após ser atropelado por um caminhão betoneira ao fazer uma manobra arriscada no Jardim das Esmeraldas, bairro da região Sul de Goiânia.

Câmeras de segurança da Rua Fortaleza, onde ocorreu o acidente, flagraram o momento em que a vítima é atingida e arremessada ao chão.

No registro, é possível ver quando o veículo maior faz uma curva — ao mesmo tempo em que o motociclista adentra a lateral direita, mas não pega velocidade o suficiente para realizar a ultrapassagem.

Com isso, a vítima é atingida e cai logo à frente, sendo atropelada mais uma vez pelo caminhão, que não conseguiu frear a tempo.

Após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao endereço, onde encontraram o homem já sem sinais vitais, sendo possível apenas constatar o óbito.

O caminhoneiro, por sua vez, foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. Ele permaneceu no local durante toda a ocorrência, auxiliando as autoridades durante a ocorrência.

A Polícia Militar (PM), que acompanhou o caso, o autuou pelo crime de homicídio culposo, além de também encontrar irregularidades no veículo dele, que estava com documentação vencida e seta queimada.

Apesar disso, ele foi liberado em seguida, juntamente com o caminhão. Agora, ficará a cargo das autoridades competentes dar continuidade ao inquérito para apurar o acidente que matou o motociclista.

