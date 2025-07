Última atualização sobre o grave acidente da BR-153 com ônibus que ia para UFG

Com 75 vítimas, parte foram para o Hugol, HCN e unidades de saúde do Tocantins

Thiago Alonso - 17 de julho de 2025

Grave acidente envolveu carreta e dois ônibus que transportavam estudantes. (Foto: Divulgação/CBM-GO)

Um dia após o gravíssimo acidente de trânsito na BR-153, que resultou em 75 vítimas — a maior parte estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) —, parte dos sobreviventes seguem em estado grave, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Segundo a pasta, logo após a colisão, que ocorreu na altura do município de Porangatu, nove vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde do Tocantins, sendo que somente cinco receberam alta no mesmo dia.

Outras quatro foram recebidas no município de Gurupi (TO), com dois casos mais sérios sendo transferidos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas, por apresentarem traumatismo cranioencefálico e de face.

Uma outra vítima precisou ser encaminhada para a Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog), em Goiânia, onde fez uma cirurgia às pressas, devido a uma laceração corneana de espessura total com herniação de iris e laceração de esclera. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em seguida, onde passará por avaliação da ortopedia.

Também estado grave, um paciente precisou ser encaminhado para o Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, onde foi hospitalizado e sedado, e está respirando com ajuda de aparelhos na UTI.

De acordo com a SES-GO, uma força-tarefa foi montada logo após o acidente, como forma de auxiliar no atendimento às vítima, que seguiam para Goiânia, para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na Universidade Federal de Goiás (UFG).

A colisão envolveu uma carreta e dois ônibus com estudantes do Pará, sendo que um deles ficou completamente destruído com o impacto. Outros dois ônibus que vinham com o comboio não foram atingidos.

