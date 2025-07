6 carros usados que não custam tão caro e valem mais que um novo

Manutenção barata e baixo consumo fazem desses carros opções mais vantajosas que os de fábrica

Magno Oliver - 25 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal GD Filmes e Fotos)

Com os preços dos carros novos mais caros, muita gente tem recorrido aos usados para realizar o sonho de ter um veículo próprio sem se endividar. E o que antes era uma opção de emergência, hoje se tornou uma estratégia inteligente.

Os modelos a seguir mostram que, com uma boa pesquisa e atenção ao estado de conservação de motor e estrutura, é possível encontrar carros usados que entregam mais qualidade do que muitos veículos zero. A manutenção acessível, o consumo controlado e a menor desvalorização fazem deles verdadeiras joias escondidas no mercado automotivo.

Comprar usado, portanto, não é apenas uma alternativa mais barata, trata-se, muitas vezes, de uma escolha mais inteligente, que cabe no bolso e se adequa à sua realidade.

6 carros usados que não custam tão caro e valem mais que um novo

1. Fiat Uno Attractive 1.0 (2017) – Preço médio: R$ 38.000

Design elogiado, motor potente e uma boa escolha para quem busca economia extrema. Assim, é uma linha simples da Fiat, mas resistente, tem consumo médio de 14 km/l e manutenção com ótimo custo.

2. Toyota Etios 1.3 (2015) – Preço médio: R$ 42.000

Compacto, é um modelo simples por fora, mas surpreende na durabilidade e conforto interno. O consumo gira em torno de 12 km/l, com peças baratas no mercado e manutenção bem rara, segundo os próprios mecânicos.

3. Hyundai HB20 1.6 Comfort Plus (2015) – Preço médio: R$ 45.000

Um dos queridinhos dos brasileiros, ele tem boa dirigibilidade, motor forte e consumo médio de 11 km/l. Ainda possui bom pacote de equipamentos, como direção elétrica e vidros nas quatro portas.

4. Chevrolet Onix LT 1.0 (2016) – Preço médio: R$ 43.000

De várias gerações e com motores diferenciados, é um dos campeões de vendas atualmente. Assim, o Onix tem manutenção simples, faz até 14 km/l na estrada e tem boa aceitação no mercado de usados.

5. Volkswagen Fox 1.6 (2014) – Preço médio: R$ 34.000

Sucesso em 2014, o Fox conta com espaço interno generoso e motor robusto, agrada quem busca praticidade no dia a dia e economia de combustível. Assim, ele consome pouco e tem manutenção mais em conta.

6. Renault Sandero 1.0 Authentique (2017) – Preço médio: R$ 41.000

Design arrojado, boa manutenção e possui amplo espaço interno, com porta-malas bem generoso. Assim, o motor 1.0 é econômico (faz 13 km/l) e as revisões têm preços que cabem no bolso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!