Motoristas em Goiás podem ser multados automaticamente em quase R$ 1,5 mil

Valor pode ser ainda maior se o delito seguir em reincidência por parte do condutor

Thiago Alonso - 15 de julho de 2025

Motoristas no trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Motoristas de Goiás que estiverem com o exame toxicológico vencido podem ser automaticamente multados, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito, colocada em prática pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

A medida vale para condutores com habilitação nas categorias C, D e E, mesmo aqueles que, atualmente, não trabalhem com atividade remunerada ou pilotem outro tipo de veículo.

A multa passa a ser aplicada após 30 dias de atraso na regulação e o valor pode variar dependendo do nível de gravidade, sendo que motoristas que dirigirem sem o exame são autuados em natureza gravíssima, multiplicada por cinco, o que chega a um encargo de R$ 1.467,35.

Em casos onde há reincidência de até doze meses, a notificação é ainda mais grave, com o valor da multa sendo multiplicado por dez da infração gravíssima (R$293,47), chegando a R$ 2.934,70, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As notificações não cessam para os motoristas que estiverem com a CNH suspensa, uma vez que, mesmo sem dirigir, estes ainda estão sujeitos a multas de R$ 1.467,35 pelo vencimento do exame toxicológico.

Quem deve realizar o exame?

Segundo o Detran-GO, a realização do exame toxicológico não é exclusiva para condutores autorizados para atividade remunerada, uma vez que a exigência refere-se à categoria de habilitação (também incluindo C, D e E) e não aos veículos conduzidos.

Para verificar se o procedimento está devidamente atualizado, o motorista pode acessar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, onde é informado a data de validade do último exame.

Se estiver dentro da validade, não é necessário realizar novamente. Também é possível conferir por meio da data de emissão da CNH, pois o exame intermediário é obrigatório somente após 2 anos e 6 meses da emissão.

Aqueles que estiverem em atraso ou com vencimentos, não conseguem dar prosseguimento renovação da carteira de habilitação e serão, automaticamente, enquadrados em infração de trânsito, sendo consequentemente multados.

