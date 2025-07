Com investimento de R$ 70 milhões, novo atacarejo já tem data marcada para chegar a Goiânia

Empresa promete entregar mais de 25 mil produtos entre materiais de construção, ferramentas, agro, pet e utilidades para o lar

Thiago Alonso - 25 de julho de 2025

VemKiTem Atacarejo está localizado próximo ao Passeio das Águas Shopping. (Foto: Divulgação/VemKiTem Atacarejo)

Com um investimento de R$ 70 milhões, o VemKiTem Atacarejo, uma das maiores redes atuantes no setor a nível nacional, anunciou uma nova instalação em Goiânia, com inauguração marcada para o dia 1º de agosto.

A nova unidade será localizada na Avenida Eurico Viana, na esquina com a Avenida Perimetral Norte, próximo ao Passeio das Águas Shopping, e deve atender à população da região do Loteamento Guarema.

Ao todo, o atacarejo contará com um espaço de 13 mil m², sendo 6,6 mil apenas na área de compras. Esta área, por sua vez, promete entregar uma variedade de mais de 25 mil itens.

Dentre os vários produtos disponíveis para os clientes estão materiais de construção, ferramentas e EPIs, itens agro, pet & vet, além de utilidades para o lar e negócios.

Além disso, a chegada do VemKiTem Atacarejo deve gerar 100 novos postos diretos de trabalho nas mais variadas áreas, criando também centenas de oportunidades indiretas.

Em Goiânia, a inauguração da nova unidade está marcada para às 08h do dia 1º de agosto.

