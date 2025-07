Descubra que tipo de amigo você é, segundo o mês em que nasceu

Embora cada pessoa seja única, há qualidades que tendem a se repetir em quem nasceu em determinados meses do ano

Pedro Ribeiro - 26 de julho de 2025

Acredite ou não, o mês em que nasceu pode revelar muito sobre o tipo de amigo que você é. Isso mesmo!

A forma como você se comporta nos relacionamentos, como reage nas dificuldades ou como se posiciona nas amizades pode estar ligada às características associadas ao seu nascimento.

Embora cada pessoa seja única, há traços que tendem a se repetir em quem nasceu em determinados meses do ano.

Quer entender melhor seu papel dentro do grupo de amigos? Ou talvez decifrar aquele colega que sempre surpreende?

Descubra que tipo de amigo você é, segundo o mês em que nasceu

Janeiro: o amigo leal

Se você nasceu em janeiro, provavelmente é aquele amigo que nunca falha. A lealdade é seu ponto forte. Você é o tipo que segura a barra, guarda segredos e apoia sem esperar nada em troca. Confiar em você é fácil, porque você prova, com atitudes, que está sempre presente.

Fevereiro: o criativo do grupo

Quem veio ao mundo em fevereiro costuma ser original e cheio de ideias fora do comum. É aquele amigo que propõe passeios diferentes, que surpreende com conselhos inesperados e que quebra a rotina com muita criatividade. Graças ao mês em que nasceu, você tem um talento natural para renovar o ambiente e inspirar todos ao redor.

Março: o empático

Março traz amigos sensíveis e atentos. Se esse é o seu mês de nascimento, você provavelmente tem uma escuta ativa, compreende os sentimentos dos outros com facilidade e sabe oferecer conforto. Sua presença é acolhedora, e sua empatia transforma conflitos em conexão.

Abril: o cheio de energia

Pessoas nascidas em abril são reconhecidas por sua energia contagiante. No grupo de amigos, você é quem anima, quem motiva e quem traz movimento. Nada fica parado quando você está por perto. E isso, sem dúvida, torna qualquer encontro mais divertido e inesquecível.

Maio: o confiável

Amigos de maio são aqueles que transmitem segurança. Você é firme, estável e verdadeiro. Sua palavra tem peso, e sua presença passa tranquilidade. Por causa do mês em que nasceu, as pessoas veem você como um ponto de apoio, alguém em quem dá para confiar de olhos fechados.

Junho: o compreensivo

Junho marca amigos que entendem até o que não é dito. Você sabe lidar com diferenças, evita conflitos desnecessários e sempre busca equilíbrio nas relações. Seu jeito compreensivo torna a convivência mais leve e fortalece os vínculos do grupo.

Julho: o protetor

Se você nasceu em julho, é provável que tenha um instinto natural de proteção. Está sempre atento às necessidades dos outros e não hesita em defender quem ama. Amigos te veem como um guardião, alguém que cuida e se importa de verdade.

Agosto: o generoso

Agosto revela pessoas generosas, que ajudam sem medir esforços. Você está sempre disposto a colaborar, dividir e estender a mão. Por ter nascido nesse mês, sua natureza solidária faz de você um amigo presente, que soma em qualquer momento — bom ou ruim.

Setembro: o sábio

Amigos nascidos em setembro costumam ser verdadeiros conselheiros. Você tem facilidade para analisar situações e orientar com equilíbrio. Por isso, é comum que as pessoas busquem sua opinião quando precisam tomar decisões difíceis. Sua sabedoria é um dos pilares do grupo.

Outubro: o que espalha alegria

Outubro traz amigos com alto astral. Você é aquele que anima o ambiente, faz piadas no momento certo e traz leveza mesmo nas horas mais tensas. A alegria que você transmite tem efeito imediato: basta chegar para o clima melhorar.

Novembro: o intenso

Se seu aniversário é em novembro, você vive as amizades com intensidade. Seus sentimentos são fortes e claros. Você se entrega de corpo e alma nas relações e valoriza profundamente quem está ao seu lado. Essa sinceridade emocional aproxima as pessoas de você.

Dezembro: o otimista

Por fim, os amigos de dezembro são guiados pelo otimismo. Mesmo nos dias difíceis, você mantém a esperança acesa. Sua atitude positiva contagia o grupo e inspira os outros a seguir em frente. O mês em que nasceu faz de você um ponto de luz em qualquer roda de amigos.

