Erros comuns na hora de preparar o churrasco que você deve evitar

Técnicas básicas que muita gente desconhece evitam desperdício de carne e garantem elogios de todo mundo

Magno Oliver - 27 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Domingo, Sol e um churrasco no capricho. Quem resiste, não é mesmo?

O churrasco se consolidou no Brasil como uma das tradições mais populares que reúne boa carne, bebida gelada, muita conversa e pessoas que amamos.

No entanto, por mais que o ritual esteja presente em muitos cantos do país, muita gente ainda cai na gafe de errar no preparo.

O que era para ser um momento saboroso pode acabar com desperdício e frustração.

Erros comuns na hora de preparar o churrasco que você deve evitar

1. Exagerar no sal

Até para temperar é preciso técnica e não é só sair colocando tempero na carne sem uma medida certa. Os açougueiros explicam que sal em excesso é um dos erros que mais acontecem. Assim, ele é essencial para realçar o sabor da carne, mas quando usado em excesso, resseca, amarga e tira toda a suculência do corte.

A dica dos especialistas é usar sal grosso moído na hora, aplicando com moderação. Em cortes menores, uma pitada generosa dos dois lados já basta.

2. Usar uma única tábua para tudo

Outro erro grave e que passa despercebido em muitos churrascos é o uso de uma só tábua para cortar todos os ingredientes.

Especialistas explicam que além de pouco higiênico, essa prática apresenta risco à saúde de todo mundo que vai consumir. A orientação das autoridades sanitárias é utilizar, pelo menos, duas tábuas diferentes: uma exclusiva para carnes cruas e outra para alimentos prontos ou vegetais. Também é importante higienizar as superfícies com água quente e sabão entre os usos.

3. Fogo fraco demais

Parece um detalhe que passa despercebido, mas que faz toda diferença em um churrasco e é um dos pontos importantes mais negligenciados por todo mundo que comanda a churrasqueira no fim de semana.

Açougueiros explicam que um erro básico é começar a assar a carne com o braseiro ainda fraco, o que impede a formação da crosta dourada e retarda o preparo.

Assim, isso vai deixar a carne borrachuda, sem o sabor defumado característico e obriga o churrasqueiro a deixar a carne por mais tempo na grelha, o que pode ressecar cortes mais delicados, como maminha e alcatra, por exemplo.

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!