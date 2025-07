Uma história de 118 Anos escrita por todos

Antônio Gomide - 28 de julho de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Celebrar o tempo é celebrar tudo o que nele floresceu. Anápolis chega aos 118 anos como um jardim sustentado pelo suor de quem o cultiva. É essa força coletiva que dá vida à cidade.

Essa história de acolhimento e diversidade é parte essencial de Anápolis. Sempre foi terra de braços abertos. Recebeu imigrantes sírio-libaneses, italianos, japoneses, além de brasileiros de Minas, São Paulo, do Norte, do Nordeste e do Sul, formando uma identidade plural, solidária e cheia de histórias.

Essa diversidade alimenta uma vocação que transforma a cidade em um motor econômico. Cidade industrial, Anápolis é um dos principais pilares econômicos de Goiás. O DAIA gera milhares de empregos e impulsiona toda a região. A cidade também vive da força do comércio e dos serviços — do trabalho de cada anapolino que constrói, dia após dia, um futuro melhor.

Anápolis se destaca na educação, com instituições tradicionais que formam gerações. Também é um dos maiores cinturões verdes do estado, com sua produção hortifrúti, que abastece Goiás e fortalece a segurança alimentar.

E é nas quadras, nos palcos e nas ruas que pulsa o coração alegre da cidade. O esporte e a cultura são expressões da nossa identidade — nos times locais, nas festas populares ou nas manifestações artísticas.

Anápolis é destaque em Goiás, mas sua grandeza está nas pessoas. Pois são elas que, dia após dia, transformam essa cidade em realidade.

É o esforço diário do trabalhador e da trabalhadora que fez e faz essa cidade acontecer. São os anapolinos que transformam desafios em conquistas e esperança em ação.

É a terra abençoada por Sant’Ana.

O futuro se constrói com a união de todos.

Ao olhar para trás, podemos ver as mudanças que construímos juntos. Vimos bairros se transformarem, escolas crescerem, sonhos se realizarem. Servir a Anápolis é, para mim, um chamado — uma missão que continua.

Viva Anápolis! Viva o povo anapolino! Vamos juntos!