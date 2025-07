Apostadores em Goiás ganham na Lotofácil e recebem bolada de R$ 650 mil

Próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta terça-feira (29), e tem prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Thiago Alonso - 29 de julho de 2025

Aposta pode ser feita na Lotérica ou pela internet. (Foto: Reprodução)

A noite desta segunda-feira (28) terminou com um gostinho de felicidade para dois goianos que tiraram a sorte grande e acertaram os números do sorteio da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Juntos, eles cravaram as 15 dezenas principais do concurso, levando R$ 652.257,44 — valor que faz parte do prêmio total de R$ 5 milhões, o qual foi dividido com ganhadores de Camaçari (BA), Contagem (MG), João Pessoa (PB), Curitiba (PR), Italva (RJ), Calmon (SC), Araraquara (SP) e Palmas (TO).

Confira o resultado do concurso 3454 da Lotofácil: 02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24.

Em Goiás, a primeira cartela vencedora saiu do município de Abadiânia, localizado na região Leste do estado. Sozinho, ele conseguiu levar para casa a bolada de R$ 326.128,72.

O mesmo valor também foi garantido por um sortudo da capital, Goiânia, que realizou uma jogada simples, de apenas R$ 3,50, na Alternativa Loterias, localizada no Setor Crimeia Oeste.

Próximo sorteio

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil o jogador marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta terça-feira (29) e conta com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

