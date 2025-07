Abertura da Expoana causa congestionamento na BR-153

Primeira noite de shows já provocou lentidão no trânsito. Ecovias emitiu alerta aos motoristas

Pedro Ribeiro - 30 de julho de 2025

Fila de carros no acesso ao Sindicato Rural de Anápolis, pela BR-153, chega a 5km. (Foto: Captura/ Portal 6)

O início da Expoana 2025 já começou movimentado. Na noite desta quarta-feira (30), a região do Parque de Exposições de Anápolis registra um mega congestionamento de 5 km na BR-153 — especialmente por causa do primeiro show da programação, com o cantor Natanzinho Lima.

Mais cedo, a Ecovias Araguaia emitiu um comunicado alertando sobre mudanças temporárias no trânsito para quem trafega pela rodovia durante os dias de festa.

A medida busca melhorar a fluidez de veículos e garantir mais segurança no acesso ao parque, que sediará o evento até o próximo sábado (03).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) terá agentes posicionados no km 425, um dos trechos com maior concentração de veículos. Também estarão no local equipes da Ecovias Araguaia e da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) para orientar os motoristas.

@portal6noticias A primeira noite da Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana 2025) está exigindo bastante paciência de quem quer acessar o Sindicato Rural. Isso porque um mega congestionamento se formou na BR-153 e não há outro acesso ao local que não seja pela rodovia. ♬ som original – Portal 6



Pelas novas regras

– Quem segue sentido Norte, rumo à Interlândia, deve permanecer na faixa da direita para acessar o local do evento;

– Já os motoristas no sentido Sul, em direção a Goiânia, deverão utilizar o retorno próximo ao Posto Brasil.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção e evitem horários de pico para não enfrentarem transtornos.