Conheça a cidade goiana que quem nunca foi quer ir e quem é de lá não quer ir embora

No coração da Serra Dourada, escondida entre o cerrado e a história, está uma cidade que parece saída de um sonho

Isabella Valverde - 30 de julho de 2025

Cidade de Goiás já é destino goiano tradicional. (Foto: Divulgação)

Existe uma cidade em Goiás que não precisa de propaganda. Ela não aparece com frequência nos roteiros tradicionais, tampouco nos rankings das cidades mais populosas do Estado. Mas basta alguém mencionar seu nome para surgir um brilho nos olhos de quem conhece — e uma curiosidade incontrolável em quem ainda não teve a sorte de visitá-la.

Estamos falando de Cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho.

Um lugar onde o tempo anda devagar

Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, a antiga capital do estado é um refúgio de alma barroca, com ruas de pedra, casarios coloniais e histórias que ecoam pelas ladeiras. Lá, o tempo não tem pressa. A vida corre com outro ritmo — mais humano, mais leve, mais sensível.

A cidade é pequena, mas seu encanto é imenso. E é exatamente essa combinação que a torna tão especial. Quem chega para passar um fim de semana acaba querendo estender a estadia. E quem nasceu lá, mesmo quando parte, deixa sempre a porta entreaberta para voltar.

Terra de Cora Coralina e de quem ama o simples

Mais do que um lugar bonito, Goiás Velho é um território de afetos. É impossível andar pelas margens do Rio Vermelho e não sentir o cheiro da goiabada saindo dos quintais. Ou passar em frente à casa de Cora Coralina e não se emocionar com a força silenciosa daquela poesia que brota da terra.

A cidade tem alma — e essa alma se manifesta nas tradições, nos sinos das igrejas, na Procissão do Fogaréu, nos saberes antigos preservados com orgulho por cada morador.

Quem vai, quer voltar. Quem é de lá, nunca larga

Cidade de Goiás não é só um destino turístico. É um estado de espírito. É o tipo de lugar que você indica com um sorriso no rosto, dizendo: “Vai lá. Só indo pra entender.”

Não é raro ouvir de quem visitou: “Queria ter descoberto antes.” E de quem nasceu lá: “Aqui tem tudo o que eu preciso.”

A unanimidade existe — só que em silêncio, sem marketing, sem exageros. Goiás Velho conquista pelo que é: autêntica, acolhedora, inesquecível.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!