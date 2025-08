Moradora de Goiânia recebe dura punição da Justiça após ameaçar vizinhos de morte

Mulher também foi proibida de manter qualquer contato, direto ou indireto, com a equipe de administração e com os funcionários do condomínio

Davi Galvão - 01 de agosto de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom)

Uma moradora de um condomínio em Goiânia foi proibida pela Justiça de acessar as áreas comuns do prédio onde mora após ser alvo de uma decisão liminar que reconheceu sua conduta agressiva e ameaçadora contra vizinhos e funcionários.

A medida atende a um pedido da administração do edifício e impõe restrições após uma série de episódios de violência, incluindo ameaças de morte.

A decisão determina que a moradora se abstenha de frequentar ou permanecer nas áreas comuns do prédio — como halls, garagens, áreas de lazer, academia, entre outros — salvo para o acesso necessário à própria unidade.

Também foi proibido qualquer contato, direto ou indireto, com a equipe de administração e com os funcionários do condomínio, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada inicialmente a R$ 30 mil.

Entre os fatos relatados que motivaram a decisão, está um desentendimento ocorrido no dia 21 de julho, durante um evento no salão de festas, quando houve confronto físico, quebra de vidros e ferimentos em condôminos.

Também foram anexados ao processo vídeos, áudios, boletins de ocorrência e mensagens nas quais a moradora teria afirmado, por aplicativo, a intenção de comprar uma arma de fogo para “matar um por um”.

Ao conceder a liminar, a juíza destacou a urgência da medida e a presença de elementos que demonstram o risco de novos danos à coletividade.

“A urgência da medida é inequívoca, revelando-se indispensável a intervenção judicial imediata, a fim de evitar a deflagração de novos episódios de violência e resguardar os direitos fundamentais dos demais moradores”, afirmou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!