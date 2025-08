Duas importantes redes de supermercados anunciam fechamento em massa

Pedro Ribeiro - 02 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A crise econômica global continua pressionando diversos setores, e os supermercados estão entre os mais afetados.

Diante de um cenário desafiador, duas grandes redes anunciaram o fechamento de lojas e cortes significativos na equipe.

A decisão reflete os impactos reais da instabilidade financeira e das mudanças nos hábitos de consumo, além de ressaltar a necessidade urgente de adaptação por parte das empresas.

Com liquidações totais por encerramento, essas medidas revelam que, mesmo entre os supermercados de grande porte, não há garantias de estabilidade. Veja abaixo os detalhes sobre os fechamentos e o que isso representa para o setor varejista.

Alcampo: reestruturação para sobreviver

Na Espanha, a tradicional rede Alcampo, controlada pelo grupo francês Auchan, comunicou o fechamento de 25 lojas e a redução de espaço em outros 15 hipermercados. A decisão afeta cerca de 710 funcionários, o que representa cerca de 3% do total de trabalhadores da empresa no país.

A estratégia da Alcampo busca adaptar o negócio aos novos hábitos dos consumidores. A rede está investindo em um modelo multicanal, com lojas menores, mais eficientes e uma presença digital mais forte. Essa mudança vem após a aquisição de 224 lojas da cadeia DIA em 2023, muitas das quais não trouxeram os resultados esperados.

Regiões como Madrid, Castilla y León, Galícia e País Basco estão entre as mais impactadas pelos fechamentos. Paralelamente, a rede planeja modernizar mais de 60 unidades e implantar uma nova plataforma logística para ganhar agilidade. Os sindicatos estão pressionando por maior transparência e tentam negociar realocações de funcionários para reduzir o impacto das demissões.

Daily Table: encerramento total nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a rede de supermercados Daily Table anunciou o encerramento definitivo de todas as suas unidades. Criada em 2015 com uma proposta social — oferecer alimentos nutritivos a preços baixos — a empresa não resistiu às pressões econômicas e à falta de financiamento.

Apesar de ter atendido mais de 3 milhões de clientes e gerado economias expressivas para as comunidades onde atuava, a Daily Table não conseguiu manter as operações. Em nota oficial, a rede agradeceu o apoio dos consumidores e iniciou liquidações para esvaziar os estoques antes do fechamento final.

O que os fechamentos indicam sobre o setor?

Esses casos ilustram como até redes consolidadas de supermercados estão vulneráveis a oscilações econômicas e mudanças no comportamento do consumidor. Redução de custos, digitalização e modelos de negócio mais enxutos têm se tornado estratégias comuns, mas nem sempre são suficientes diante de um cenário global instável.

Além disso, tanto empresas tradicionais quanto iniciativas com apelo social enfrentam o mesmo desafio: equilibrar sustentabilidade financeira com eficiência operacional. A pressão por resultados e a necessidade de inovação constante são realidades do varejo moderno.

