Em depoimento para Polícia Federal, ‘Silvia Doida’ disse que está a serviço de Roberto Naves

Figura conhecida da militância digital, Silvia virou notícia há poucos dias após protagonizar um áudio com ofensas contra um suplente de vereador

Samuel Leão - 03 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Para quem ainda não sabe quem é ‘Silvia Doida’, Rápidas teve acesso a um documento da Polícia Federal (PF) deste ano que ajuda — e muito — a entender a atuação da “cria do Roberto”, como ela mesma se intitulou em áudios que circularam recentemente e a colocaram de volta no noticiário.

No depoimento oficial prestado em abril, Silvia afirmou que “trabalha há muitos anos prestando assessoria particular para Roberto Naves; que já participou de várias campanhas para Roberto Naves e na campanha eleitoral para prefeito municipal no ano de 2024 estava fazendo campanha eleitoral para Eerizânia Freitas”.

Pelo documento, é possível entender que a personagem que nos últimos dias estava em espalhando ofensas em mensagens e áudios de WhatsApp aparece também como parte nevrálgica da engrenagem política do ex-prefeito, com função clara e longa estrada no grupo de Roberto.

Ela também confirmou participação no grupo “100% Anápolis”, apontado na investigação da PF como um dos canais usados para espalhar conteúdo sensível durante as eleições.