Ruan Monyel - 04 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50)

A cortina do banheiro é um item essencial para a funcionalidade em espaços menores, mas também é uma das partes que mais sofrem com a umidade.

Por estar em contato direto com respingos de água e vapor, ela se torna um ambiente perfeito para o acúmulo de mofo, fungos e manchas desagradáveis.

Além de prejudicar a aparência do banheiro, essa falta de higienização pode comprometer a saúde, causando alergias e odores ruins.

Por isso, é fundamental adotar alguns cuidados simples no dia a dia para garantir que a cortina permaneça limpa e em bom estado por muito mais tempo.

Dicas práticas para manter a cortina do banheiro sempre limpa

Um dos primeiros passos é a prevenção. Evitar o acúmulo de sujeira é sempre mais fácil do que lidar com manchas já incrustadas.

Nesse sentido, deixar a cortina do banheiro sempre bem esticada após o banho ajuda bastante, pois impede que a água fique acumulada em dobras ou pregas.

Além disso, manter o banheiro bem ventilado, com a janela aberta ou até mesmo a porta, é essencial para reduzir a umidade.

Na hora da limpeza, uma mistura simples de água morna e vinagre branco é suficiente para higienizar a cortina de forma eficaz.

Basta retirá-la do suporte, borrifar uma solução com partes iguais de água e vinagre, deixar agir por alguns minutos e depois enxaguar bem.

Outro cuidado importante é incluir a cortina do banheiro na rotina de limpeza da casa. O ideal é lavá-la pelo menos uma vez por mês, esfregando com sabão e colocando para secar no sol.

Por fim, para manter a cortina limpa por mais tempo, também é possível aplicar uma mistura de bicarbonato de sódio e água.

Assim, com pequenos cuidados, é possível manter a cortina do banheiro limpa, sem mofo e com aparência de nova.

