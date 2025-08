Motociclista fica em estado gravíssimo após acidente em frente ao feirão do Jundiaí

Motorista do carro em que jovem colidiu saiu imediatamente do veículo para prestar socorro

Davi Galvão - 04 de agosto de 2025

Moto colidiu contra a lateral do Gol no acidente em frente ao feirão. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 25 anos, ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital de Urgências de Anápolis (Heana) após se envolver em um acidente na madrugada desta segunda-feira (04), na Avenida Visconde de Taunay, em frente à feira do Jundiaí. A colisão envolveu uma motocicleta Honda CB 300R e um Volkswagen Gol.

De acordo com o relato do motorista do Gol, ele trafegava pela avenida e sinalizou que entraria à esquerda no estacionamento do feirão. Ainda segundo ele, no momento em que realizava a manobra, a motocicleta colidiu na lateral direita do carro, danificando a porta do passageiro e a roda traseira.

Após o impacto, ele desceu do veículo e iniciou os primeiros socorros com a ajuda de populares, acionando em seguida a Polícia Militar (PM).

Uma testemunha, que também prestou assistência à vítima, afirmou ter visto o motociclista trafegando em alta velocidade antes do acidente.

O jovem foi atendido inicialmente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Heana, onde teve o estado de saúde foi classificado como gravíssimo.

A PM verificou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a moto foi removida ao pátio.

A perícia não pôde ser realizada no local, uma vez que a cena já havia sido alterada antes da chegada da equipe policial. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

