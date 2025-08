Saiba quais são as quatro escolas públicas de Goiás entre as 50 melhores no Enem 2024

Melhor desempenho goiano foi da Escola Estadual Joaquim Soares da Silva, de Goianápolis, que ficou no top 15 nacional

Samuel Leão - 04 de agosto de 2025

CEPI Gomes de Souza Ramos, na Vila Jaiara, em Anápolis. (Foto: Google)

Quatro escolas públicas de Goiás se destacaram no ranking nacional do Enem 2024 e estão entre as 50 melhores do Brasil, segundo levantamento feito pelo jornal O Globo.

O destaque foi para instituições que não fazem seleção de alunos, mostrando que é possível ter excelência na educação pública com acesso democrático.

O melhor desempenho goiano foi da Escola Estadual Joaquim Soares da Silva, de Goianápolis, que ficou no top 15 nacional. Com ela, também figuram no ranking o CEPI Santa Terezinha, de Itapaci (43ª), o CEPI Sylvio de Mello, de Morrinhos (45ª), e o CEPI Gomes de Souza Ramos, de Anápolis (48ª), situado na Vila Jaiara.

As notas médias foram:

– Goianápolis: 603,80

– Itapaci: 585,20

– Morrinhos: 584,90

– Anápolis: 584,32

O desempenho coloca Goiás na rota da excelência educacional, ao lado de estados como Rio Grande do Sul e São Paulo, que tradicionalmente aparecem entre os primeiros.