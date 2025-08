Caiado critica prisão de Bolsonaro e fala em condenação antecipada

Samuel Leão - 05 de agosto de 2025

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

O governador Ronaldo Caiado (UB) se posicionou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que colocou Jair Bolsonaro (PL) em prisão domiciliar. Para ele, a medida representa uma condenação antes mesmo do julgamento ser concluído.

“Se um cidadão não pode se defender publicamente, é porque o veredito já foi dado”, escreveu, na segunda-feira (05), nas redes sociais. Caiado também questionou o andamento do processo, alegando que ele começou de forma errada por ter sido julgado por uma Câmara e não pelo Pleno da Corte.

Em tom crítico à polarização, o governador defendeu mais diálogo e foco nos problemas reais do país.

“O Brasil está sendo deixado de lado enquanto disputas políticas alimentam o caos”, afirmou, encerrando com um gesto de apoio: “Toda minha solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro.”