Uma das cidades mais ricas do Brasil fica escondida no interior de Goiás

Com pouco mais de 4 mil habitantes, ela impressiona pelos altos índices de renda e pelo crescimento econômico acima da média nacional

Anna Júlia Steckelberg - 05 de agosto de 2025

Vista aérea da cidade de Aporé, na região Sudoeste de Goiás. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Aporé)

Você imaginaria que uma das cidades mais ricas do Brasil está escondida no interior de Goiás, longe dos grandes centros urbanos? Pois é exatamente o caso de Aporé, um município com pouco mais de 4.200 habitantes, que vem chamando atenção por seu desempenho econômico digno de metrópole.

Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com base nos dados do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2020, Aporé registrou uma renda média per capita de R$ 8.109, colocando a cidade entre as mais ricas do país. Entre os contribuintes locais, a média declarada chega a impressionantes R$ 66.125.

Mas qual o segredo dessa prosperidade toda? A resposta está na terra.

Aporé construiu sua base econômica sobre a agropecuária de alta produtividade, especialmente com o cultivo de soja, milho e arroz, além da pecuária leiteira e de corte. A eficiência no campo colocou a cidade em destaque nacional, mesmo com o tamanho modesto.

E não para por aí. Aporé também diversificou suas atividades com indústrias de cerâmica e frigoríficos, criando um ambiente favorável ao emprego e à circulação de renda. O turismo começa a ganhar força, com atrações como a Ilha do Pescador e festas tradicionais, como a de Santo Agostinho, que movimentam o comércio local.

Apesar do sucesso, a cidade enfrenta desafios típicos de municípios pequenos: infraestrutura ainda em desenvolvimento, dependência do setor primário e a necessidade de mais investimentos em saúde e educação. Ainda assim, o avanço é real. Entre 2006 e 2021, o PIB de Aporé cresceu 362,2%, superando muitas cidades goianas.

Hoje, Aporé representa um verdadeiro modelo de como tradição e inovação podem caminhar juntas. É um lembrete de que, no coração do Brasil, pequenas cidades também fazem história, e, nesse caso, com números de gente grande.

